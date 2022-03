Ρώσος πιανίστας – Ουκρανία: Σάλος με τον Μπόρις Μπερεζόφκσι

Το κάλεσμα του διάσημου Ρώσου πιανίστα Μπόρις Μπερεζόφκσι να σταματήσει η στήριξη στην Ουκρανία και να κόψουν το ηλεκτρικό ρεύμα, ώστε να επιταχυνθεί η πολιορκία της, προκάλεσε σεισμό στον μουσικό κόσμο. «Καταλαβαίνω ότι τους λυπούνται, ότι τα πράγματα γίνονται σιγά σιγά, αλλά μήπως θα έπρεπε να σταματήσουμε να μας νοιάζει, να τους πολιορκήσουμε και να τους κόψουμε το ηλεκτρικό ρεύμα;», δήλωσε ο παγκόσμιος σταρ του πιάνου, σε ένα talk show στο φιλορωσικό κανάλι Pervy Kanal, σημειώνοντας ότι μιλάει από το Κίεβο. «Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ανθρωπιστική καταστροφή με τα ίδια μας τα χέρια», του απάντησε ένας στρατιωτικός, από τους συμμετέχοντες στη συζήτηση.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν σοκ στη μουσική κοινότητα. Ο πιανίστας και μαέστρος Lars Vogt, διευθυντής της Ορχήστρας κλασικής μουσικής του Παρισιού, αντέδρασε έντονα στο Twitter : «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτά ήταν τα λόγια του πρώην καλού φίλου μου Μπόρις Μπ. Αλλά τα άκουσα από τα ίδια του τα χείλη. Η φιλία μας τελειώνει επισήμως εδώ», έγραψε.

I cannot believe these statements of my former friend Boris B. But I hear them coming from his mouth. This friendship is officially over. https://t.co/ZfkT03X42g

— Lars Vogt (@lars_vogt) March 14, 2022