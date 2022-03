Ουκρανοί πρόσφυγες Ιταλία: Έτσι υποδέχθηκαν δυο παιδιά στο σχολείο!

Ένα σχολείο στο Pomigliano d’Arco της Νάπολης υποδέχθηκε με χαρά δύο μικρούς Ουκρανούς πρόσφυγες που έφυγαν από τη φρίκη του πολέμου στην Ουκρανία και έφτασαν στην πόλη του ιταλικού νότου με σκοπό να ξεκινήσουν μία νέα ζωή. Περισσότεροι από 200 μαθητές και δάσκαλοι συγκεντρώθηκαν στην μπροστινή είσοδο του ινστιτούτου Don Milani για να υποδεχθούν τον δεκάχρονο Dmitri και την οκτάχρονη Victoria.

The beautiful moment that brother and sister Dimitri and Victoria, 8 and 10, arrive in their new school at Pomigliano d'Arco in #Italy after fleeing the war in #Ukraine. 🇺🇦🇮🇹pic.twitter.com/cWcDXmnR2B

— Wanted in Rome (@wantedinrome) March 14, 2022