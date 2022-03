Κώστας Μήτρογλου: Το «ευχαριστώ» και η ευχή

Τα 34 πάτησε ο Κώστας Μήτρογλου, ο οποίος είχε γενέθλια το Σάββατο που μας πέρασε. Ο επιθετικός του Άρη μέσω των social media, ευχαρίστησε όλους όσοι του είπαν «χρόνια πολλά», ενώ ευχήθηκε να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Νιώθω ευλογημένος και ευγνώμων για τις ευχές σας σε μια τόσο ξεχωριστή μέρα για μένα!! Οι σκέψεις μου είναι με τους ανθρώπους στην Ουκρανία. Ελπίζω αυτός ο εφιάλτης να τελειώσει σύντομα», έγραψε χαρακτηριστικά.

I feel blessed and grateful for your wishes in a day such special for me!!

My thoughts are with the people in Ukraine 🙏🏻

I hope that this nightmare ends soon.

— Kostas Mitroglou (@kmitroglou) March 12, 2022