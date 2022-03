Ουκρανοί πρόσφυγες – Ιταλία: Δυστύχημα με λεωφορείο

Λεωφορείο που μετέφερε Ουκρανούς πρόσφυγες ανατράπηκε στην Ιταλία, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του. Από το δυστύχημα υπάρχουν και τραυματισμοί, όταν το λεωφορείο που μετέφερε περίπου 50 Ουκρανούς ανατράπηκε στην κεντρική Ιταλία, σύμφωνα με τους πυροσβέστες.

Στα πλάνα που κατέγραψαν οι υπηρεσίες διάσωσης διακρίνεται το λεωφορείο να έχει πέσει με τη μία πλευρά μέσα σε ένα χαντάκι, σε έναν δρόμο νοτιοανατολικά της Μπολόνιας, μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί.

A bus carrying about 50 Ukrainian refugees overturned on a major highway in northern #Italy, killing one person, Italian firefighters said #RussiaUkraineWar https://t.co/91d8Bofw1g

