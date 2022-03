Πόλεμος Ουκρανία: Άμεση η συνδρομή των «μπιανκονέρι»

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Μίλαν, που διέθεσε 60.000 ευρώ για να στηρίξει όσους Ουκρανούς έφυγαν από την πατρίδα τους λόγω του πολέμου, και η Γιουβέντους έδειξε το ανθρώπινο πρόσωπό της στους πρόσφυγες που ξεριζώθηκαν από τα σπίτια τους και θέλουν να κάνουν μία νέα αρχή.

Έτσι, οι «μπιανκονέρι» έστειλαν πούλμαν στα σύνορα της Ουγγαρίας και 80 πρόσφυγες επιβιβάστηκαν για να μεταφερθούν με ασφάλεια στην Ιταλία, όπου πλέον θα προσπαθήσουν να κάνουν μια νέα αρχή μακριά από την πατρίδα τους και μακριά από τον εφιάλτη του πολέμου.

The departure from Zahony, on the border between Hungary and Ukraine.

Juventus assists in the humanitarian emergency: https://t.co/wR9cHCIxo6 pic.twitter.com/5sFp6xb4j0

