Cher Instagram: Η δημόσια συγγνώμη στο Twitter

Η τελευταία ανάρτηση της Σερ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, προβλημάτισε αρκετά τους ακόλουθούς της. Η ίδια ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές της για την απουσία της στα social media τις τελευταίες ημέρες. «Συγγνώμη που ήμουν “MIA”. Αντιμετώπιζα προσωπικά προβλήματα», έγραψε στο Twitter η 75χρονη τραγουδίστρια απευθυνόμενη στους ακόλουθούς της. Με τον όρο MIA, η Σερ εννοεί το σύνδρομο Missing in Action, που δηλώνει ότι κάποιος είναι απών από μία κατάσταση. Στη συνέχεια, η ίδια απάντησε σε ένα σχόλιο που τη ρώτησε: «Είσαι καλά κορίτσι μου;»

«ΞΕΡΕΙΣ… ΟΧΙ. ΟΛΟΙ 😭. ΕΙΜΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ DOT» και συνέχισε, λέγοντας: «ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΖΗΣΕΙ.. ». Σε άλλο tweet, η ερμηνεύτρια του “Believe” πρόσθεσε ότι είναι καλύτερα.

«Μερικές φορές ΦΤΑΝΩ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΥ. ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΞΕΧΩΡΙΖΩ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΟΥ ΝΕΥΡΟ. ΒΡΙΣΚΩ ΠΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΝΕΥΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΩ ΝΑ ΑΝΕΒΩ».

Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μερικές φορές χρειάζεται απλώς μία «επανεκκίνηση» και να πει «FK THIS. ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ».

Η Σερ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, για το τι ακριβώς της συμβαίνει.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Page Six, ένας εκπρόσωπος της Σερ αποκάλυψε, ότι το περασμένο φθινόπωρο, η ίδια υπέβαλε μήνυση κατά της Μέρι Μπόνο, υποστηρίζοντας κατέχει παράνομα τα δικαιώματα της από τα τραγούδια του Σόννι Μπόνο και της Σερ, από τη δεκαετία του ’60.

Έκτοτε, η Μέρι κατέθεσε τα απαραίτητα έγγραφα για την απόρριψη της αγωγής, με μια ακρόαση που ορίστηκε για τις 11 Απριλίου στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες.

