Ουκρανία πόλεμος: Κατηγορούν τον Τίμοστσουκ της Ζενίτ ότι είναι πράκτορας του Πούτιν!

Πριν από λίγες ημέρες, Ουκρανοί ποδοσφαιριστές είχαν κατηγορήσει ευθέως τον Ανατόλι Τίμοστσουκ για την στάση που κρατά μετά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο πρώην αρχηγός της Εθνικής ομάδας της Ουκρανίας και πρώτος σε συμμετοχές συνεχίζει να δουλεύει στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης ως προπονητής ενώ στην Ουκρανία τον κατηγορούν ως πράκτορα των Ρώσων από το 2012! Το θέμα έφερε στο φως ο Ουκρανός δημοσιογράφος, Κοστιαντίν Αντριούκ, ο οποίος παρουσίασε και στοιχεία. «Εγώ, ο Ανατόλι Τιμοστσούκ, επιβεβαιώνω τη συμφωνία μου για την καθιέρωση αμοιβαία επωφελούς και μακροπρόθεσμης συνεργασίας και εκφράζω την ετοιμότητά μου να συμμορφωθώ με το Σύνταγμα και τους νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας», αναφέρει ένα από τα έγγραφα που “καίνε” τον Ανατόλι.

Μετά από όλα αυτά, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, στέρησε από τον Ουκρανό την άδεια προπονητή, τους τίτλους επί ουκρανικού εδάφους, αλλά και τη δυνατότητα συμμετοχής σε ποδοσφαιρικές δραστηριότητες στην ουκρανική επικράτεια. Παράλληλα κατέθεσε αίτημα στο ουκρανικό κράτος να του αφαιρεθούν όλα τα κρατικά βραβεία και οι τιμητικοί τίτλοι.

«Έχοντας εξετάσει τη προσφυγή της Επιτροπής Δεοντολογίας και Δίκαιου παιχνιδιού, σχετικά με τον Ανατόλι Τίμοστουκ, η Επιτροπή Ελέγχου και Πειθαρχικής Επιτροπής της Ποδοσφαιρική Ομοσπονδίας της Ουκρανίας, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Να στερήσει από τον Τίμοστσουκ την άδεια προπονητή του επιπέδου Pro που εκδίδεται από το Κέντρο Αδειών UAF.

2.Να δώσει εντολή στην διοίκηση της UAF να ζητήσει από τις δημόσιες αρχές να στερήσουν την Τιμοστσούκ από όλα τα κρατικά βραβεία και τους τιμητικούς τίτλους.

3. Να του στερήσει όλους τους τίτλους, τα πρωταθλήματα, τα Κύπελλα, και το Σούπερ Καπ Ουκρανίας.

4. Να αποκλειστεί από το επίσημο μητρώο παικτών των εθνικών ομάδων της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ουκρανίας.

– Να του απαγορεύσει να συμμετέχει σε ποδοσφαιρικές δραστηριότητες στο έδαφος της Ουκρανίας εφ’ όρου ζωής.

Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ο Ανατόλι Τιμοστσούκ, πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας της Ουκρανίας, όχι μόνο δεν έκανε καμία δημόσια δήλωση σχετικά, αλλά ούτε διέκοψε τη συνεργασία του με τον σύλλογο των επιτιθέμενων».

The Ukrainian Football Association has called for Anatoliy Tymoshchuk to be stripped of all his awards and titles 🇺🇦

The former midfielder, who won 144 caps for Ukraine and is now assistant coach at Zenit, has yet to publicly come forward and address the conflict with Russia 🇷🇺 pic.twitter.com/ClHYMxZcQC

— GOAL News (@GoalNews) March 9, 2022