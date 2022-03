Ρωσία – Ουκρανία πόλεμος: Αντιμέτωπη με μηνύματα μίσους ιδιοκτήτρια εστιατορίου στις ΗΠΑ

Την ημέρα που ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην Ουκρανία, η Βλάντα φον Σατς κρέμασε την ουκρανική σημαία στην είσοδο του εστιατορίου της, του Russian Samovar, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Και μια επιγραφή: «Συμπαρασταθείτε στην Ουκρανία. Όχι στον πόλεμο». Η Φον Σατς, Ρωσίδα υπήκοος, είναι παντρεμένη με τον Ιακώβ, Ουκρανό, 38 χρόνια. Έχουν τρία παιδιά. Η οικογένεια λειτουργεί το εστιατόριο που άνοιξε η μητέρα της το 1986, κάπου μια δεκαετία αφού η οικογένεια εγκατέλειψε την τότε Σοβιετική Ένωση. Εξαιτίας του ονόματός του, το κατάστημα δέχεται κύματα μίσους από την έναρξη του πολέμου, λέει η κυρία Φον Σατς. «Μας αποκαλούν φασίστες και ναζί στο τηλέφωνο. Έρχονται μηνύματα μίσους στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Κάποιος διέλυσε με κλωτσιές την ταμπέλα μας».

"In the 80's we were called the commies, now we're called the Nazis… We are Russian Ukrainian Jewish Americans and we want this to stop, please."

Russian restaurants in New York have become a target of Anti-Putin rhetoric, despite many owners speaking out against the war. pic.twitter.com/BCksKwTNV3

— Brianna Keilar (@brikeilarcnn) March 10, 2022