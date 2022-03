Οδησσός – πόλεμος Ουκρανία: Σε ετοιμότητα οι κάτοικοι για το «χτύπημα» των Ρώσων

«Εκκαθαρίσεις» στη ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας FSB, τη διάδοχο της KGB, φέρεται να ξεκίνησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξοργισμένος με τις καθυστερήσεις στην εξέλιξη της στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία. Όπως σχολίασε στο Twitter ο Ρώσος δημοσιογράφος και συγγραφέας Αντρέι Σολντάτοφ, ο οποίος ειδικεύεται στο έργο των ρωσικών ειδικών υπηρεσιών: «ο Πούτιν φαίνεται να είναι πραγματικά δυσαρεστημένος με την FSB στην Ουκρανία: εξαπέλυσε επίθεση στην 5η υπηρεσία SOiMS (τμήμα εξωτερικών πληροφοριών της FSB).

»Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας, Σεργκέι Μπεσέντα και ο αναπληρωτής του, Μπόλουκ, επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικών, έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, σύμφωνα με πηγές μου», έγραψε. Σημειωτέον ότι η 5η υπηρεσία του FSB ειδικεύεται στις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, ιδίως στην Ουκρανία. Το όνομα του Σεργκέι Μπεσέντα είχε εμπλακεί σε υπόθεση εκτέλεσης φιλοδυτικών Ουκρανών διαδηλωτών στην εξέγερση του «Μαϊντάν» στο Κίεβο το 2014.

Putin appears to be truly unhappy with the FSB in Ukraine: he attacked the 5 Service SOiMS (FSB's foreign Intelligence branch). Sergei Beseda, head of the Service, and his deputy Bolukh, head of the DOI, placed under house arrest, according to my sources inside. — Andrei Soldatov (@AndreiSoldatov) March 11, 2022

Ο Ρώσος ΥΠ ΑΜ διαβεβαιώνει τον Πούτιν ότι όλα βαίνουν βάσει σχεδίου στην Ουκρανία

Μέσα σε αυτό το κλίμα και με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για «καρατόμηση» οκτώ Ρώσων στρατηγών από τον Πούτιν επειδή απέτυχαν να καταλάβουν μέσα σε λίγες μέρες την Ουκρανία, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας είπε στον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου ότι η εισβολή στο δυτικό γείτονα προχωρά επιτυχημένα παρά τους ισχυρισμούς δυτικών ηγετών ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν συναντήσει απρόσμενα εμπόδια και σθεναρή αντίσταση από τους Ουκρανούς.

«Όλα βαίνουν βάσει του σχεδίου, σας ενημερώνουμε εδώ κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα», είπε ο Σεργκέι Σόιγκου στον Πούτιν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη. Ο Σόιγκου υποστήριξε ακόμη ότι 16.000 εθελοντές από τη Μέση Ανατολή έχουν υποβάλει αιτήσεις στο ρωσικό στρατό για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις του στην Ουκρανία. «Λαμβάνουμε έναν τεράστιο αριθμό αιτήσεων από κάθε είδους εθελοντές από διάφορες χώρες που θα ήθελαν να έρθουν στις Λαϊκές Δημοκρατίες του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ για να μετάσχουν σε αυτό που θεωρούν απελευθερωτικό κίνημα», είπε.

Volunteers place sandbags around one of Odesa’s landmarks, the monument to Duke of Richelieu, to protect it from potential Russian bombardment. 📸: Odesa City Council pic.twitter.com/UJm30huTu3 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 9, 2022

Σφοδρές μάχες στη νότια Ουκρανία – Ανελέητο σφυροκόπημα στο Μικολάιβ

Κι ενώ οι ρωσικές δυνάμεις σφίγγουν τη θηλιά στο Κίεβο και σφυροκοπούν στόχους στην ανατολική, αλλά και τη δυτική Ουκρανία σήμερα, οι μάχες συνεχίζονται στο Νότο, από τη Μαριούπολη μέχρι το Μικολάιβ, όπως δήλωσε το ουκρανικό γενικό επιτελείο, σημειώνοντας ότι η Μόσχα προσπάθησε να ξεκινήσει μια επίθεση προς τη Ζαπορίγια και το Kryvyi Rih. Ρωσικά μαχητικά και μονάδες πυροβολικού βομβαρδίζουν ανελέητα το Μικολάιβ, περίπου 100 χλμ από την Οδησσό. ΟΙ απώλειες μεταξύ των αμάχων πολλές, με τον υπάλληλο του νεκροτομείου της πόλης, Νικολά Τσαν-Τσου-Μιλά να δηλώνει στον απεσταλμένο της Le Monde ότι καθημερινά μεταφέρονται κατά μέσο όροι οι σοροί τριάντα θυμάτων εκεί.

Το Μικολάιβ κι η ευρύτερη περιοχή του είναι το σκηνικό σφοδρών μαχών και ρωσικών πληγμάτων, αλλά οι ΟΥκρανοί αντιστέκονται και μάλιστα ανακατέλαβαν προ ημερών το αεροδρόμιο στα βόρεια. Η πόλη είναι στρατηγικής σημασίας γιατί είναι το τελευταίο αστικό κέντρο πριν από το μεγάλο λιμάνι της Οδησσού. «Από την έναρξη του πολέμου, παραλάβαμε 120 πτώματα, μεταξύ των οποίων 80 στρατιώτες και 30 πολίτες», δήλωσε η διευθύντρια του ιατροδικαστικού ινστιτούτου, Olha Dieroujina. Μεταξύ των αμάχων νεκρών το μικρότερο ήταν ένα παιδί τριών ετών και ο μεγαλύτερος ένας 70χρονος.

#Odessa is preparing to defend itself and at the same time trying to protect its cultural monuments.

The statue of Duke de Richelieu (1828) is already covered with sandbags.#culture #Ukraine #Οδησσός #Ουκρανία#PrayForUkraine pic.twitter.com/tMSeeh06pk — Georgios Sgourdos (@sgourdos) March 11, 2022

Η Οδησσός προετοιμάζεται για επίθεση «Δεν θα υποδεχθούμε με τριαντάφυλλα τους Ρώσους»

Την ίδια ώρα η Οδησσός αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους των ρωσικών δυνάμεων λόγω της ιστορίας της και της στρατηγικής της θέσης στη Μαύρη Θάλασσα. Ο δήμαρχος της Οδησσού δήλωσε σήμερα (11/3/2022) ότι ρωσικές δυνάμεις ενδέχεται σύντομα να περικυκλώσουν τη νότια ουκρανική πόλη-λιμάνι από τρεις πλευρές. Ο δήμαρχος Γκενάντι Τρουχνάνοφ ισχυρίστηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα επιδιώξουν να προελάσουν από εδάφη που έχουν καταλάβει στην περιοχή Μικολάγιφ της Ουκρανίας προς την περιοχή της Υπερδνειστερίας που ελέγχεται από αυτονομιστές της Μολδαβίας, όπου εδρεύουν ρωσικά στρατεύματα. Μια τέτοια κίνηση μπορεί να αποκόψει την Οδησσό από την υπόλοιπη Ουκρανία.

«Επίσης, πιστεύουμε ότι ενώ αυτό συμβαίνει, ρωσικά αποβατικά πλοία ενδέχεται να μας περικυκλώσουν από τη θάλασσα», πρόσθεσε ο δήμαρχος. Την ίδια ώρα, στρατιώτες και εθελοντές προετοιμάζονται για την επίθεση, στήνοντας οδοφράγματα ενώ εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν καλυμμένο με σακιά με άμμο το άγαλμα του Γάλλου αριστοκράτη Δούκα του Ρισελιέ, που έγινε κυβερνήτης της Οδησσού όταν εκδιώχθηκε από την πατρίδα του στη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης. Κάπου 30 άνδρες σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα στην παραλία φτυαρίζοντας άμμο σε σακιά και μεταφέροντάς τα σε φορτηγό στο Odesa Yacht Club. Ο πόλεμος είναι στο μυαλό όλων και τα σακιά θα χρησιμοποιηθούν για την οχύρωση του κέντρου της πόλης.

In brutal snow and ice, volunteers work tirelessly filling sandbags – over 300K so far, to protect the city of #Odessa. Fears it could be Russia’s next target. pic.twitter.com/6g6fFlKCw0 — Sophie Garratt (@SophGarratt) March 11, 2022

«Μέλη της Όπερας της Οδησσού τραγουδούν μπροστά από μεταλλικά οδοφράγματα»

Η δημοσιογράφος του Skynews ανήρτησε βίντεο με εθελοντές που γεμίζουν σακιά με άμμο στην Οδησσό: «Φοβούνται ότι θα είναι ο επόμενος στόχος του Πούτιν», σημειώνει. «Μέλη της Όπερας της Οδησσού τραγουδούν μπροστά από μεταλλικά οδοφράγματα που έχουν στηθεί για να προστατεύσουν το κτίριο. Η πόλη βρίσκεται στα νότια της Ουκρανίας, στη Μαύρη Θάλασσα και περιμένει επίθεση σύντομα».

«Τα ρωσικά πολεμικά πλοία βρίσκονται πολύ μακριά για να είναι ορατά διά γυμνού οφθαλμού, αλλά είναι θέμα χρόνου η άφιξή τους», λέει ο Ρομάν Μπριγκ, κάτοικος της Οδησσού. «Είναι αυτονόητο, τα πλοία τους δεν θα πλησιάσουν μέχρις ότου οι χερσαίες δυνάμεις τους καταλάβουν το Μικολάβι. Τότε θα δείξουν τα πρόσωπά τους κι οι Ρώσοι στρατιώτες που έχουν ήδη παρεισφρήσει στην πόλη». Η Οδησσός ιδρύθηκε στα τέλη του 18ου αι. από τη Ρωσίδα αυτοκράτειρα Αικατερίνη Β΄ και μεγάλο μέρος των κατοίκων της είναι ρωσόφωνοι, αλλά δεν θέλουν να επιστρέψουν στην αγκαλιά της Μόσχας.