Κυρώσεις ΗΠΑ -Ρωσία: Νέες οικονομικές πιέσεις στη Μόσχα

Την ανάπτυξη περαιτέρω τιμωρητικής δράσης σε βάρος της Ρωσίας ανακοίνωσε o πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ενώ το Κρεμλίνο κλιμακώνει τις επιθετικές κινήσεις. Σε συντονισμό με την Ευρώπη, οι ΗΠΑ θα αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα, εισάγοντας ένα νέο πακέτο κυρώσεων μετά τα τιμωρητικά μέτρα που αφορούσαν στην ενέργεια και πιστοποιούν τον τερματισμό των ρωσικών εισαγωγών πετρελαίου στην Αμερική.

Το νέο πακέτο ρυθμίσεων από τις ΗΠΑ αφορά στο εμπάργκο σε διαμάντια, αλκοόλ, ρωσική βότκα, θαλασσινά και χαβιάρι. Παράλληλα, στη «μαύρη λίστα» της Ουάσινγκτον μπαίνουν όλο και περισσότερα ονόματα Ρώσων δισεκατομμυριούχων που θα υπόκεινται σε περιορισμούς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διεμήνυσε ότι η Ρωσία θα τιμωρηθεί σκληρά εάν αποδειχθεί ότι χρησιμοποίησε χημικά στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, κάτι στο οποίο προχώρησε τόσο το 2020 στην περίπτωση δηλητηρίασης του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι όσο και στου πράκτορα που δηλητηριάστηκε στο Λονδίνο, Σεργκέι Σκριπάλ.

«Λαμβάνουμε επίσης επιπρόσθετα μέτρα για την απαγόρευση βασικών τομέων της ρωσικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των θαλασσινών, της βότκας και των διαμαντιών», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Η Μόσχα απολάμβανε προηγουμένως το λεγόμενο εμπορικό καθεστώς του «μάλλον ευνοούμενου κράτους», το οποίο ευνοούσε το ελεύθερο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών. Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι μίλησε με τον πρόεδρο Μπάιντεν και συμφώνησαν για περαιτέρω υποστήριξη της άμυνας της Ουκρανίας και για περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

«Του δώσαμε την αξιολόγηση της κατάστασης στο πεδίο της μάχης, τον ενημέρωσα για τα εγκλήματα της Ρωσίας κατά του άμαχου πληθυσμού. Συμφωνήσαμε για περαιτέρω βήματα για την υποστήριξη της άμυνας της Ουκρανίας και την αύξηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Μπάιντεν τόνισε ότι αυξάνει την πίεση σε βάρος του Κρεμλίνου λόγω της επιθετικής συμπεριφοράς του Πούτιν.

Το 2019, η Ρωσία ήταν ο 26ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος αγαθών των Ηνωμένων Πολιτειών, με περίπου 28 δισεκατομμύρια δολάρια να ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο χωρών. Περίπου το 60% αυτού είναι ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τα οποία ο Μπάιντεν απαγόρευσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Άλλες κορυφαίες εισαγωγές από τη Ρωσία περιελάμβαναν ορυκτά καύσιμα, πολύτιμα μέταλλα και πέτρες, σίδηρο και χάλυβα, λιπάσματα και ανόργανα χημικά. όλα αυτά θα αντιμετωπίσουν υψηλότερους δασμούς μόλις το Κογκρέσο αποφασίσει να ανακαλέσει το καθεστώς του ευνοούμενου έθνους για το εμπόριο της Ρωσίας.

