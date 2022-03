Διάσημοι Ουκρανοί στον πόλεμο: Από μπαλαρίνες, μέχρι πυγμάχοι και μπασκετμπολίστες

Ενώ περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία εν μέσω της φονικής εισβολής της Ρωσίας, ορισμένοι διάσημοι αθλητές έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους για να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Vitaly Klitschko, ήταν ήδη εκεί φυσικά. Πριν από την καριέρα του στην πολιτική, ο Klitschko – όπως και ο αδελφός του Wladimir – ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας βαρέων βαρών και τώρα έχει πάρει τα όπλα.

Ο πρώην αθλητής έχει επίσης δουλέψει σκληρά για να διατηρήσει το ηθικό ψηλά στους κατοίκους του Κιέβου, παρευρέθηκε ακόμη και στον γάμο ενός ντόπιου ζευγαριού της εδαφικής άμυνας του Κιέβου το Σάββατο και φίλησε το χέρι της νύφης για καλή τύχη, καθώς η Ρωσία σφίγγει τον κλοιό της στην πρωτεύουσα.

Ο Σάσα Βολκόφ, πρώην άσος του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού υπερασπίζεται την πατρίδα του. Ο 57χρονος έγινε viral καθώς συγκλονίζει με ένα οπλοπολυβόλο δίπλα του, σε μια φωτογραφία που ανέβασε στο Twitter o βετεράνος άσος της Μπανταλόνα Ζόρντι Βιγιακάμπα.

Οι Klitschkos δεν είναι οι μόνοι Ουκρανοί πυγμάχοι που αγωνίζονται για την μπλε και κίτρινη γωνία, όπως γράφει το POLITICO. Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης Vasiliy Lomachenko φέρεται να επέστρεψε στην Ουκρανία από την Ελλάδα για να υπερασπιστεί την Οδησσό. Ο Ουκρανός σούπερ σταρ της πυγμαχίας φωτογραφήθηκε να κρατά ένα τυφέκιο αφού φέρεται να κατατάχθηκε στην “Εδαφική Άμυνα της πόλης του”.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των Hromadske και Ukrinform, ανέφεραν ότι ο πρωταθλητής των τριών τμημάτων εντάχθηκε στο τάγμα άμυνας Belgorod-Dniester. Η φωτογραφία, η οποία εμφανίστηκε στην επίσημη σελίδα στο Facebook για τον πυγμάχο τη Δευτέρα, έγινε γρήγορα viral στο διαδίκτυο αναφέρει το FoxSports.

Επίσης ο παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών Oleksandr Usyk, ο οποίος νίκησε τον Βρετανό μαχητή Anthony Joshua πέρυσι στο Λονδίνο, κατατάχθηκε στον στρατό, λέγοντας ότι το έκανε “χωρίς φόβο.”

Αν και οι πυγμάχοι μπορεί να είναι πιο διατεθειμένοι να μάχονται, έχουν ενωθεί με μια σειρά από άλλα αστέρια του αθλητισμού καθώς ο ρωσικός βομβαρδισμός συνεχίζεται.

Ο Sergiy Stakhovsky, ένας Ουκρανός τενίστας που κέρδισε τον Roger Federer στο Wimbledon το 2013, άφησε επίσης την οικογένειά του στην Ουγγαρία και κατατάχθηκε λέγοντας: “Ελπίζω λίγο πολύ ότι δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσω το όπλο, αλλά αν πρέπει, θα το κάνω”.

Emotional & compelling interview.

Ukrainian tennis star Sergiy Stakhovsky returns to fight the Russians, leaving his wife & children behind.

Is he prepared to sacrifice his life?

Listen to his answer: pic.twitter.com/eMwy0dUg7r

— Brianna Keilar (@brikeilarcnn) March 3, 2022