Αδέσποτα ζώα Ουκρανία: Φιλόζωοι αρνούνται να τα εγκαταλείψουν

Ενώ εκατομμύρια Ουκρανοί γίνονται πρόσφυγες για να διαφύγουν από τη φρίκη του πολέμου, κάποιοι μένουν πίσω για να φροντίσουν τα αδέσποτα ζώα. Στην Ουκρανία υπάρχουν πολλά καταφύγια που φιλοξενούν χιλιάδες σκύλους, γάτες αλλά και άλλα ζώα και οι φιλόζωοι αγωνιούν για το τι θα συμβεί σε αυτά, εφόσον οι πόλεις καταληφθούν από τις ρωσικές δυνάμεις και δεν υπάρχει κάποιος για να τα φροντίζει.

Επίσης, ήδη παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις στις τροφές τους. Ηρωικοί υπεύθυνοι των καταφυγίων, ωστόσο, προτιμούν να ρισκάρουν τη ζωή τους και να μείνουν στις εμπόλεμες ζώνες, παρά να εγκαταλείψουν τους τετράποδους φίλους μας στη μοίρα τους. Η Daily Mail μίλησε με τη Laura Simpson, ιδρύτρια μιας μεγάλης φιλοζωικής οργάνωσης, η οποία χρηματοδοτεί τα καταφύγια της Ουκρανίας, η οποία είπε: «Μίλησα με πολλούς διαχειριστές των καταφυγίων σε όλη τη χώρα. Φυσικά και είναι πολύ φοβισμένοι, αλλά δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τα ζώα. Έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη “καρδιά” στην Ουκρανία. Αυτοί οι διασώστες ζώων, είναι ένα “ξεχωριστό είδος” από μόνοι τους και δεν θα τα παρατήσουν ποτέ»…

'We are not leaving. We will stay with the animals.' Caretakers at Ukrainian rescue shelters refuse to abandon thousands of pets left behind throughout their war-torn country as food and resources grow more scarce pic.twitter.com/w2tMQ3b3U3

