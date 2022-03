Ρωσική φάλαγγα Ουκρανία: Για συνεχείς απώλειες μιλά η Βρετανία

Για «αξιοσημείωτη μείωση της συνολικής ρωσικής αεροπορικής δραστηριότητας» πάνω από την Ουκρανία τις τελευταίες μέρες κάνει λόγο σήμερα στην τακτική ενημέρωσή του το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, επιβεβαιώνοντας τις ανακοινώσεις των ουκρανικών Αρχών. Το υπουργείο επισημαίνει στην ενημέρωσή του ότι η μείωση αυτή οφείλεται πιθανόν στην «αναπάντεχη αποτελεσματικότητα και αντοχή» των ουκρανικών δυνάμεων αεράμυνας.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας επισημαίνει ότι η μεγάλη ρωσική φάλαγγα που βρίσκεται βορειοδυτικά του Κιέβου έχει προχωρήσει ελάχιστα μέσα στην τελευταία εβδομάδα και καταγράφει συνεχείς απώλειες από τα χέρια των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Καθώς αυξάνονται οι απώλειες, ο Πούτιν θα αναγκαστεί να αντλήσει δυνάμεις από τη Ρωσία στην άλλη πλευρά των συνόρων ή από άλλες πηγές για να τις αναπληρώσει, συμπληρώνει η ανακοίνωση.

Για παραδοχή της Ρωσίας, ότι χρησιμοποιεί θερμοβαρικά όπλα κατά την εισβολή της στην Ουκρανία, κάνει λόγο το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας. Όπως αναφέρεται στον επίσημο λογαριασμό του βρετανικού υπουργείου στο twitter, “το ρωσικό υπουργείο Άμυνας παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιεί το οπλικό σύστημα TOS-1A στην Ουκρανία, το οποίο αξιοποιεί τη δύναμη των θερμοβαρικών πυραύλων. Αυτό συνδυάζει ένα σύστημα πολλαπλών πυραύλων εκτόξευσης με θερμοβαρικά βλήματα για τη δημιουργία εμπρηστικών και εκρηκτικών εφέ”.

Οι θερμοβαρικές ρουκέτες (γνωστές και ως βόμβες κενού αέρος, αλλά και ως βόμβες αερολύματος) δεν είναι πυρηνικά όπλα, αλλά τακτικό όπλο. Πρόκειται για πυρομαχικό δύο σταδίων. Μετά κάθε εκτόξευση καταστρέφεται ο στόχος και η γύρω περιοχή. Το πρώτο στάδιο αφορά φόρτιση που διανέμει αερόλυμα, το οποίο έχει δημιουργηθεί από πολύ εκλεπτυσμένο υλικό (από καύσιμο που έχει βάση τον άνθρακα και μικροσκοπικά σωματίδια μετάλλου). Το δεύτερο στάδιο είναι οι βολές και η ανάφλεξη που προκαλεί σύννεφο (το δημιουργεί η βολίδα) και τεράστιο ωστικό κύμα, μαζί με ένα κενό που απορροφά όλο το οξυγόνο από το περιβάλλον.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.

