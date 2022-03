Νοσοκομείο Μαριούπολη – νεκροί: Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν από τον βομβαρδισμό νοσοκομείου Παίδων στη Μαριούπολη χθες Τετάρτη, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της Ουκρανίας. «Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι», ανέφεραν οι αρχές στον λογαριασμό τους στο Telegram. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 17 τραυματίες. Με σειρήνες, ολονύκτιο σφυροκόπημα και νεκρούς ξημέρωσε η 15η μέρα εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, εν αναμονή της ρωσικής εφόδου στο Κίεβο. Απαντες στο Κίεβο αναμένουν πλέον πότε οι Ρώσοι θα κάνουν την ολομέτωπη επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα, με τους κατοίκους να αγωνιούν κάθε λεπτό που περνά, με τον ρωσικό κλοιό να είναι πια ασφυκτικός. Ο ουκρανικός στρατός, εξάλλου, ανακοίνωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα συγκεντρώνονται διαρκώς γύρω από το Κίεβο, περικυκλώνοντάς το.

Το γενικό επιτελείο στρατού της Ουκρανίας διαβεβαίωσε πάντως ότι οι Ουκρανοί αμύνονται σθεναρά και ότι οι δυνάμεις του ανακόπτουν τη ρωσική επίθεση. Μάλιστα, ο ουκρανικός στρατός υποστηρίζει στην ανακοίνωσή του ότι οι ρωσικές δυνάμεις υπέστησαν μεγάλες απώλειες και φέρνουν εφεδρείες, αν και οι πληροφορίες είναι αδύνατον να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο. Παράλληλα, ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να προωθούνται για να περικυκλώσουν το Κίεβο και ενισχύουν τις θέσεις τους στο Μικολάιφ, ενώ οι επιθέσεις συνεχίζονται σε Χάρκοβο, Ιζιούμ, Σούμι και Οχτίρκα.

Υπό ασφυκτική πίεση βρίσκεται η πόλη της Μαριούπολης στην νοτιοανατολική Ουκρανία καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας στη χώρα έχει πλέον εισέλθει στην τρίτη εβδομάδα. Αυτοκινητοπομπή που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια και προσπαθούσε να φτάσει στην υπό πολιορκία ουκρανική πόλη της Μαριούπολης αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή εξαιτίας των συγκρούσεων. Αυτό δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βέρεσουκ ενώ το δημοτικό συμβούλιο της πόλης ανέφερε πως συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί των ρωσικών δυνάμεων.

“Βόμβες χτυπούν σπίτια”, ανέφεραν μέλη του δημοτικού συμβουλίου σε διαδικτυακή ανάρτηση.

Russia uses civilians as a human shield and hides behind them – says Deputy Prime Minister Iryna Vereshchuk – We have an option to try to break through the city for the fourth time or to reach Mariupol by sea. pic.twitter.com/1xolZUc7fL

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 9, 2022