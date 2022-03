Λαβρόφ – Κουλέμπα Αττάλεια: Κρίσιμη συνάντηση

Στην Αττάλεια έφτασε πριν από λίγο ο Ντμίτρο Κουλέμπα, όπου τον υποδέχθηκε ως οικοδεσπότης ο Τούρκος ομόλογός του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Οι επικεφαλής της διπλωματίας της Ουκρανίας και της Ρωσίας θα έχουν σήμερα στην Τουρκία την πρώτη τους συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο από το ξέσπασμα του πολέμου την 24η Φεβρουαρίου, στο περιθώριο ενός φόρουμ που διεξάγεται στο τουριστικό θέρετρο. Όπως αναφέρει σε tweet του ο Τούρκος ΥΠΕΞ, πριν από την κρίσιμη τριμερή συνάντηση που συγκεντρώνει σήμερα το παγκόσμιο ενδιαφέρον, θα πραγματοποιηθεί διμερής συνάντηση με τη συμμετοχή του Ουκρανού ΥΠΕΞ και του ίδιου.

🇺🇦 FM @DmytroKuleba has started his visit to Turkey where will take part in the talks on Russia ceasing its hostilities and ending its war against Ukraine pic.twitter.com/fTgbXlyUtR

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 10, 2022