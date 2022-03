Ζαχάροβα – πόλεμος στην Ουκρανία: «Δεν επιθυμούμε ανατροπή της κυβέρνησης»

Στόχος της ρωσικής «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στην Ουκρανία δεν είναι η ανατροπή της κυβέρνησης ούτε η καταστροφή της κρατικής υπόστασης της χώρας, αλλά η προστασία των «Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ», η αποστρατικοποίηση και αποναζιστοποίηση της Ουκρανίας, καθώς και η εξάλειψη του στρατιωτικού κινδύνου για τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Στη σημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η Ζαχάροβα για την πορεία της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» (όπως αποκαλεί η ρωσική πλευρά την εισβολή στην Ουκρανία), δήλωσε πως η Μόσχα θα προτιμούσε να πετύχει τους στόχους της στην Ουκρανία με τον διάλογο. «Θα είναι καλύτερα αν πετύχουμε αποτελέσματα μέσω ειρηνικών διαπραγματεύσεων» ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας για τον στόχο της Μόσχας να κατοχυρώσει το καθεστώς ουδετερότητας της Ουκρανίας και την παραμονή της εκτός ΝΑΤΟ.

A Russian Foreign Ministry spokeswoman is claiming the US has been carrying out biological programmes in Ukraine.

She claims Russia has seen documents backing up their claim that the US are harbouring components of biological weapons close to the Ukraine-Russia border. pic.twitter.com/mShzuyzUhk

— Sky News (@SkyNews) March 9, 2022