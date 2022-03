Ουκρανοί στρατιώτες Λβιβ: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός πριν τον πόλεμο

Συγκινητικές στιγμές καταγράφονται στον αποχωρισμό των στρατιωτών που φεύγουν για τον πόλεμο με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, συζύγους, παιδιά, μάνα, πατέρα και φίλους. H πόλη Λβιβ βρίσκεται στη δυτική Ουκρανία. Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις δεν έχουν φθάσει εκεί. Αποτελεί σιδηροδρομικό και οδικό κόμβο, όπου φτάνουν χιλιάδες πρόσφυγες καθημερινά από ολόκληρη την Ουκρανία, καθ’ οδόν προς τις γειτονικές χώρες, κυρίως προς την Πολωνία.

Πρόσωπα σφιγμένα από την απόγνωση, μικρά παιδιά που δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει και στρέφουν το βλέμμα στον ουρανό ακούγοντας τον εφιαλτικό ήχο των σειρήνων, μεσήλικες που εγκαταλείπουν τους κόπους μιας ζωής, νέοι με βαλίτσες που με δυσκολία κατάφεραν να στοιβάξουν σε αυτές όνειρα και προσδοκίες. Στα σούπερ μάρκετ της περιοχής τα ράφια έχουν αδειάσει, καθώς οι κάτοικοι και πρόσφυγες προσπαθούν να κάνουν προμήθειες, υπό τον φόβο μίας ρωσικής επίθεσης και στο δυτικό τμήμα της χώρας.

A couple says good-bye on a train bound for Lviv at the Kyiv station, Ukraine, Thursday, March 3. 2022. Ukrainian men have to stay to fight in the war while women and children are leaving the country to seek refuge in a neighbouring country. pic.twitter.com/hrhvUgchar

Stanisislav, 40, says goodbye to his son David, 2, and his wife Anna, 35, on a train to Lviv at the Kyiv station, Ukraine, Thursday, March 3. 2022. Stanisislav has to stay behind to fight in the war while his family leaves the country to seek refuge in a neighbouring country pic.twitter.com/B3C69V8JS9

— Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) March 3, 2022