Οδησσός – Ουκρανία πόλεμος: Μια… μουσική απάντηση στις ρωσικές δυνάμεις

Με μουσική στις πλατείες απαντούν οι Ουκρανοί στις ρωσικές δυνάμεις που εντείνουν τις πιέσεις στη χώρα τους. Δέκατη τέταρτη ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία σήμερα και Ρώσοι και Ουκρανοί συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός γύρω από μια σειρά ανθρωπιστικών διαδρόμων ώστε να απομακρύνουν τους αμάχους. Την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις σφίγγουν τον κλοιό γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα η Κλασική Συμφωνική Ορχήστρα του Κιέβου αλλά και η μπάντα του Ναυτικού στην Οδησσό προσπάθησαν να αναπτερώσουν το ηθικό του σκληρά δοκιμαζόμενου ουκρανικού λαού.

VIDEO: Dr. Herman Makarenko, the conductor of the Kyiv Classic Orchestra says their concert on Kyiv's Maidan Square is a concert "for peace" and asks that the world's governments heed President Volodymyr Zelensky's call to stop the war in #Ukraine pic.twitter.com/2qkLoxsaMO

— AFP News Agency (@AFP) March 9, 2022