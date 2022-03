Η μεγαλύτερη φράουλα στον κόσμο: Ολοταχώς στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες

Ο Ισραηλινός αγρότης Τσάχι Άριελ καλλιέργησε τη βαρύτερη φράουλα στον κόσμο, σύμφωνα με το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. Με βάρος 289 γραμμαρίων, η φράουλα είναι πέντε φορές μεγαλύτερη από το μέσο βάρος μιας κανονικής φράουλας της τοπικής ποικιλίας Ilan, δήλωσε ο Νιρ Ντάι, ένας ερευνητής στο Ηφαιστειακό Ινστιτούτο του Ισραήλ, όπου αναπτύχθηκε το στέλεχος. Η φράουλα είναι μήκους 18 εκατοστών και περιμέτρου 34 εκατοστών, αναφέρεται στον διαδικτυακό κατάλογο του Γκίνες.

Ο Άριελ ήλπιζε πως θα κέρδιζε μια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ, όταν είδε πόσο μεγάλωνε το φρούτο που είχε καλλιεργήσει στο αγρόκτημα της οικογένειάς του πέρυσι. Ανέμενε την επιβεβαίωση ότι επρόκειτο για ένα ρεκόρ, ενώ διατηρούσε την τεράστια φράουλα στον καταψύκτη ως απόδειξη. «Όταν το ακούσαμε, ήταν ένα φανταστικό συναίσθημα. Μπήκα στο αυτοκίνητο, γέλαγα και τραγουδούσα», περιέγραψε ο Άριελ, ενώ επιδείκνυε με υπερηφάνεια το πιστοποιητικό του. «Το περιμέναμε αυτό εδώ και πολύ καιρό». Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγράψει ένας Ιάπωνας αγρότης, που είχε ανακαλύψει μια φράουλα βάρους 250 γραμμαρίων στη σοδειά του το 2015.

