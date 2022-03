Ουκρανός παραολυμπιονίκης – πόλεμος Ουκρανία: Αγωνιζόταν και το σπίτι του βομβαρδιζόταν

Ο Ουκρανός αθλητής του δίαθλου Ντμίτρο Σουιάρκο, ο οποίος κέρδισε το χάλκινο στη μέση απόσταση με μειωμένη όραση την Τρίτη στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο , είπε ότι το σπίτι του «βομβαρδίστηκε και καταστράφηκε». Ο Σουιάρκο βρέθηκε στο βάθρο στο αγώνισμα του δίαθλου, μαζί με τους συμπατριώτες του Βιτάλι Λουκιανένκο, που κατέκτησε το χρυσό και Ανατόλι Κοβαλέφσκι που φόρεσε στο στήθος του το χάλκινο.

“Είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι μια καταπληκτική μέρα σήμερα, 8 Μαρτίου”, είπε ο Σουιάρκο, σύμφωνα με αποσπάσματα που παρέχονται από το Beijing 2022. “Σήμερα είναι (διεθνής) ημέρα της γυναίκας και το μετάλλιό μου είναι για τις γυναίκες στην Ουκρανία. Είμαι πολύ χαρούμενος που οι φίλοι μου Βιτάλι και Ανατόλι πήραν το χρυσό και το ασημένιο μετάλλιο», πρόσθεσε. Ωστόσο παρά την χαρά του για την κατάκτηση του μεταλλίου ο Σουιάρκο δεν μπορούσε να βγάλει από το μυαλό του την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα του, αποκαλύπτοντας πως το σπίτι του βομβαρδίστηκε. “Χρειάζεται πολύ σκληρή συγκέντρωση στο δίαθλο και έχασα δύο φορές γιατί χθες το σπίτι μου όπου ζω, βομβαρδίστηκε και καταστράφηκε”, είπε ο Σουιάρκο και συμπλήρωσε «είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά όχι 100% γιατί στη χώρα μου υπάρχει μια πολύ μεγάλη κατάσταση και θέλω ειρήνη για την Ουκρανία».

The first and only podium sweep so far at #Beijing2022 is for Ukraine 🇺🇦 in the Para biathlon men's sprint vision impaired.#WinterParalympics #ParaNordic @ParaSnowSports @ukrparalympic pic.twitter.com/2c4DPnatk1

— Paralympic Games (@Paralympics) March 6, 2022