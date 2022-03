Ουκρανία πόλεμος: Ρεκόρ ο αριθμός των προσφύγων

Τα δύο εκατομμύρια έφτασαν οι άνθρωποι που έφυγαν από την Ουκρανία σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Πολωνία έχει υποδεχθεί πάνω από 1,2 εκατ. πρόσφυγες, η Ουγγαρία 191.000, η Σλοβακία 141.000, η Μολδαβία 83.000, η Ρουμανία 82.000, η Ρωσία 99.300 και η Λευκορωσία 453.

Ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι ο αριθμός των εκτοπισμένων αμάχων εντός του ουκρανικού εδάφους, ξεπερνά τα 6,7 εκατομμύρια και απευθύνει έκκληση να μπορέσει η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει σε αυτούς τους ανθρώπους καθώς δεν έχουν πρόσβαση στα στοιχειώδη και κινδυνεύουν να χαθούν ζωές από το κρύο.

On #InternationalWomensDay, hear from Olga, a refugee from Ukraine.

She travelled with her two children to Poland for three days to find safety.

Share her story and say #RefugeesWelcome.#IWD2022 pic.twitter.com/w2jfKJawTv

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) March 8, 2022