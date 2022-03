Νεκροί στην Ουκρανία: “Ρώσοι στρατιώτες σκότωσαν μια παρέα νεαρών που παρέδιδε σκυλοτροφή σε καταφύγιο”

Τρεις νέοι Ουκρανοί, άμαχοι, σκοτώθηκαν από τα πυρά Ρώσων στρατιωτών την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την Kiev Independent, οι τρεις Ουκρανοί, εθελοντές, σκοτώθηκαν από Ρώσους στρατιώτες αφού παρέδωσαν τροφή σε πεινασμένα ζώα στην πόλη Μπούτσα του Κιέβου, που βομβαρδίστηκε τις προηγούμενες ημέρες. Ο Serhiy Ustymenko, 25 ετών, ο Maxym Kuzmenko, 28 ετών, και η Anastasia Yalanka, 26 ετών, κατευθύνονταν στο σπίτι των γονιών του Ustymenko στις 4 Μαρτίου, όταν ένα ρωσικό όχημα, που περιγράφεται από μάρτυρες ως άρμα μάχης ή όχημα πεζικού, άνοιξε πυρ εναντίον του αυτοκινήτου τους.

Και οι τρεις σκοτώθηκαν πριν ο Valeriy Ustymenko, ο πατέρας του Serhiy, βγει τρέχοντας από το σπίτι του και σύρει τα παιδιά από το όχημα στο καταφύγιο του σπιτιού του.

Ο Dmytro Zubkov, φίλος του Maxym Kuzmenko, δήλωσε στην εφημερίδα Kyiv Independent ότι δεν υπήρχε περίπτωση οι Ρώσοι να μην γνώριζαν ότι πυροβολούσαν πολίτες. «Το αυτοκίνητο ήταν (προφανώς) πολιτικό», είπε. «Ο Maxym φορούσε ένα καπέλο με πον πον. Δεν έμοιαζαν καθόλου με στρατιωτικούς».

Τρεις ημέρες μετά την επίθεση, τα πτώματα παρέμεναν στο υπόγειο του Valeriy, του πατέρα ενός εκ των θυμάτων, όπου συνέχισε να κρύβεται από τους βομβαρδισμούς. Οι τρεις φίλοι δεν μπορούν να ταφούν λόγω των σφοδρών πυρών του πυροβολικού στην Μπούτσα. Ο Anatol Fedoruk, δήμαρχος της Bucha, δήλωσε ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί ήταν τόσο αμείλικτοι στην περιοχή που οι κάτοικοι δεν μπορούσαν να ανασύρουν τις σορούς των νεκρών από ους δρόμους, ενώ περιέγραψε και σκηνές φρίκης λέγοντας ότι σκυλιά ξεσκίζουν τα πτώματα στους δρόμους.

Οι τρεις φίλοι που σκοτώθηκαν στις 4 Μαρτίου. Είχαν μόλις παραδώσει τροφή για σκύλους σε ένα καταφύγιο και πλησίαζαν στο σπίτι όπου οι γονείς του Ustymenko έχουν βρει καταφύγιο από τον πόλεμο. Ο Ustymenko, συνιδρυτής ενός συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων στο Κίεβο, οδηγούσε το όχημα και περιγράφηκε από τους φίλους του ως «ευγενικός και αξιόπιστος» και «ο καλύτερος οδηγός όλου του Κιέβου».

Ο Ivan Soloviy δήλωσε στην εφημερίδα Kyiv Independent ότι ο Ustymenko ήταν ένας φίλος «που δεν θα σε πρόδιδε ποτέ». Ο Kuzmenko ήταν σερβιτόρος σε μπαρ του Κιέβου, το οποίο βοήθησε στην τροφοδοσία του ουκρανικού στρατού και των νοσοκομείων με τρόφιμα μετά την ρωσική ισβολή. Έχοντας προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του ως οδηγός κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, ο Kuzmenko θέλησε να κάνει ακριβώως το ίδιο και τώρα, μετά τη ρωσική εισβολή, παραδίδοντας προμήθειες σε ανθρώπους στα περίχωρα του Κιέβου.

Η Kateryna Zhvalyuk, εργοδότρια και φίλη του, δήλωσε: «Ήταν πάντα εκεί για όσους τον χρειάζονταν». Η Yalanska περιγράφηκε ως μια ταλαντούχα υπεύθυνη προσλήψεων πληροφορικής που είχε ξεκινήσει τη νέα της δουλειά μόλις πριν από τρεις εβδομάδες. Το αφεντικό της, ο Jeremy Achin, δήλωσε ότι ήταν «φιλόδοξη», ένα κορίτσι που «ήθελε να εξελιχθεί και να διευθύνει το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μιας μεγάλης εταιρείας». Οι φίλοι και η οικογένειά της την είχαν προειδοποιήσει να αποφεύγει τις περιοχές με σφοδρούς βομβαρδισμούς, αλλά ο σύζυγός της Eugen Yalanskiy είπε ότι «πάντα βοηθούσε όσους είχαν ανάγκη, μέχρι την τελευταία της πνοή».

