Κατάπαυση πυρός Ουκρανία: Σε ισχύ εκεχειρία για εκκένωση αμάχων, μετά από μια εφιαλτική νύχτα

Η ρωσική εισβολή συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα στην Ουκρανία, προκαλώντας την καταστροφή της χώρας, τεράστιο ανθρώπινο πόνο και απώλειες αμάχων, ακόμη και παιδιών. Την ώρα που το διπλωματικό παρασκήνιο είναι έντονο με τον τρίτο γύρο συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας να ολοκληρώνεται χθες και τις δύο πλευρές να συμφωνούν σε έναν νέο, ενώ για αύριο έχει προγραμματιστεί η συνάντηση των ΥΠEΞ στην Αττάλεια της Τουρκίας, η Ρωσία συνέχισε τη νύχτα το σφυροκόπημα της Ουκρανίας, προκαλώντας το θάνατο αμάχων ακόμη και παιδιών. Οι απώλειες αμάχων συνεχίζουν να αυξάνονται καθώς οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις βομβάρδισαν διάφορες πόλεις στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης (SES) της Ουκρανίας.

Στην ανατολική πόλη Sumy, αεροπορικός βομβαρδισμός κατέστρεψε σπίτια και έβαλε φωτιά σε πολυκατοικία. Μια γυναίκα αναφέρθηκε ότι τραυματίστηκε και περισσότεροι από 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά. Πριν λίγο, Ουκρανός αξιωματούχος έκανε τις σχετικές ανακοινώσεις ποστάροντας και ανατριχιαστικά βίντεο. Φωτογραφίες από τους νεκρούς στην εν λόγω πόλη και φωτό των νεκρών παιδιών πόσταρε και το ουκρανικό κοινοβούλιο. Πραγματικά σοκάρουν.

Το Sumy βρίσκεται στη βορειοανατολική Ουκρανία και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών για την εκκένωση των αμάχων, η οποία ξεκίνησε πριν λίγη ώρα. Τα πρώτα πλάνα μάλιστα από τον ανθρωπιστικό διάδρομο μεταξύ των ουκρανικών πόλεων Sumy προς την Πολτάβα βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Green corridor from Sumy to Poltava. Keep an eye. More attention, less chances it will be shelled. pic.twitter.com/6zSyj5cdD5

— Nataliya Gumenyuk (@ngumenyuk) March 8, 2022