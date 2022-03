Εθνικός Ύμνος Ουκρανίας: Ο Λεωνίδας Καβάκος συγκίνησε τους θεατές στο Washington Κennedy Center

Ο διεθνώς καταξιωμένος Λεωνίδας Καβάκος και ο διάσημος τσελίστας Yo Yo Ma συναντήθηκαν για ακόμα μία φορά, στην Ουάσιγκτον και ξεσήκωσαν τα πλήθη.

Ο Λεωνίδας Καβάκος και ο Yo Yo Ma, στην από μέρες sold out συναυλία τους στο Washington kennedy center, έπαιξαν τον ύμνο της Ουκρανίας και έφεραν ρίγη στο κοινό στην αίθουσα.

Συγκεκριμένα στην έναρξη της συναυλίας τους, ο Λεωνίδας Καβάκος και ο κινεζικής καταγωγής, πολυβραβευμένος τσελίστας Yo Yo Ma, στάθηκαν στη σκηνή, και απέδωσαν τον Υμνο της Ουκρανίας.

H συναυλία της 7ης Μαρτίου ήταν αφιερωμένη στα εργα του Μπετόβεν.

Μάλιστα όσοι βρέθηκαν στην αίθουσα απαθανάτισαν τη σημαντική αυτή συνύπαρξη, όρθιοι, με δάκρυα, καταγράφοντας τη στιγμή.

Yo-Yo Ma, along with Emanuel Ax and Leonidas Kavakos, begins his performance at Washington’s Kennedy Center with a performance of Ukraine’s national anthem. A full, standing house. pic.twitter.com/m1shyLzY4Z — Julia Ioffe (@juliaioffe) March 8, 2022

