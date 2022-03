FIFA: Ειδική μετεγγραφική περίοδος λόγω Ουκρανίας

Μία ειδική μετεγγραφική περίοδο για ξένους παίκτες που παίζουν στην Ουκρανία και την Ρωσία αποφάσισε ν΄ ανοίξει η FIFA, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (7/03) η παγκόσμια συνομοσπονδία ποδοσφαίρου. Η FIFA δίνει το δικαίωμα στους ξένους που αγωνίζονται σε Ρωσία και Ουκρανία να λύσουν τα συμβόλαιά τους με τους συλλόγους αυτών των ομοσπονδιών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μετεγγραφή σε άλλον σύλλογο μέχρι τις 7 Απριλίου, με ορίζοντα πάντα τη νέα χρονιά. Οι ομάδες θα μπορούν να κάνουν το πολύ δύο μετεγγραφές από τη συγκεκριμένη “συνθήκη”.

Τα συμβόλαια των ξένων στην Ουκρανία έχουν αυτόματα ανασταλεί μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2022. Οι ρωσικοί σύλλογοι έχουν διορία μέχρι τις 10 Μαρτίου να έρθουν σε συμφωνία με τους παίκτες για να παραμείνουν στους συλλόγους. Αν δεν τα καταφέρουν, τότε μονομερώς θα έχουν τη δυνατότητα να αναστείλουν τη σύμβαση, μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2022. Η αναστολή ενός συμβολαίου θα σημαίνει ότι οι παίκτες και οι προπονητές θα θεωρούνται «ελεύθεροι» έως τις 30 Ιουνίου 2022 και ως εκ τούτου θα έχουν την ελευθερία να υπογράψουν συμβόλαιο με άλλο σύλλογο χωρίς να αντιμετωπίζουν οποιεσδήποτε συνέπειες. Να αναφέρουμε ότι η διεθνής ένωση των ποδοσφαιριστών, FIFPro, χαρακτήρισε ως «άτολμη» αυτή την απόφαση, καθώς είναι δύσκολο για τους παίκτες να βρουν ομάδα για το υπόλοιπο της σεζόν.

