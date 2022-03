Ουκρανία τώρα – πόλεμος: Η Ρωσία βομβάρδισε χωριό κοντά στην Οδησσό – Νέες συνομιλίες σήμερα

Δωδέκατη μέρα εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και ακόμη μία δύσκολη νύχτα βίωσαν πολλές ουκρανικές πόλεις, την ώρα που αναμένεται ο νέος κύκλος συνομιλιών. Αυτό που περίμεναν από χθες στην Ουκρανία, δηλαδή η επίθεση των Ρώσων στην Οδησσό, ξεκίνησε πριν ελάχιστες ώρες, από θαλάσσης. Συγκεκριμένα, τα ρωσικά στρατεύματα εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή κοντά στην Τούζλα της Οδησσού, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του επιχειρησιακού αρχηγείου της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής, Σεργκέι Μπράτσουκ, με την είδηση να μεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Μάλιστα, όπως δήλωσε ο Μπράτσουκ, προκλήθηκαν ζημιές σε στόχους ζωτικής σημασίας. «Απόψε η περιφέρεια της Οδησσού δέχεται επίθεση από τη θάλασσα. Εχουν χτυπηθεί κρίσιμες υποδομές. Ως τώρα δεν υπάρχουν τραυματίες», δήλωσε. Πάντως, οι ΗΠΑ λίγη ώρα νωρίτερα ανέφεραν ότι δεν πιστεύουν πως θα υπάρξει σύντομα μία απόβαση στην Οδησσό.

Στο μεταξύ, προ ολίγης ώρας, υπήρξαν αναφορές για νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο λιμάνι της πόλης Μικολάιφ, όπως μεταδίδει το BBC. Οι αξιωματούχοι της πόλης δεν έχουν ακόμη σχολιάσει τις εν λόγω αναφορές, ωστόσο το τοπικό Μέσο «News-N» ανέφερε ότι ο βομβαρδισμός ξεκίνησε περίπου στις 05:00. Τα ουκρανικά Μέσα υποστηρίζουν ότι το Μικολάιφ ξύπνησε με φωτιές σε περισσότερες από μία τοποθεσίες. Μάλιστα, βίντεο που δημοσιεύτηκε από τον δημοσιογράφο των «New York Times» Μάικλ Σβερτζ, φέρεται να δείχνει τον νυχτερινό ουρανό να φωτίζεται από εκρήξεις. Ο Σβερτζ ανέφερε ότι οι βομβαρδισμοί πιθανότατα επικεντρώνονται στα ανατολικά προάστια της πόλης. Η επίθεση αυτή έρχεται μια ημέρα αφότου οι ουκρανικές δυνάμεις απέκρουσαν ρωσική επίθεση στην πόλη των 476.100 κατοίκων και ανακατέλαβαν το τοπικό αεροδρόμιο.

Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές δυνάμεις απελευθέρωσαν την πόλη Τσουχούιβ, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Οπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι Ρώσοι υπέστησαν μεγάλες απώλειες τόσο σε προσωπικό, όσο και σε εξοπλισμό.

Ωστόσο, Ουκρανοί αξιωματούχοι άμυνας προειδοποιούν ότι η Ρωσία προετοιμάζει τις δυνάμεις της για να εξαπολύσουν ολοκληρωτική επίθεση στο Κίεβο. Ενημέρωση από το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού ανέφερε ότι «οι δυνάμεις της Μόσχας άρχισαν να συγκεντρώνουν πόρους για μια επίθεση στην πόλη, με τανκς και μηχανοκίνητες μονάδες πεζικού να προχωρούν προς το Ιρπίν για να θέσουν τις βάσεις. Παράλληλα, οι Ρώσοι συνέχισαν της επιθέσεις κατά της Ουκρανίας καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, εστιάζοντας στην περικύκλωση του Κιέβου, του Χάρκοβο, του Τσερνιχίβ, του Σούμι και του Μικολάιφ, φτάνοντας στα διοικητικά σύνορα στις περιοχές Λουχάνσκ και Ντόνετσκ.

Οι ρωσικές δυνάμεις ενίσχυσαν τους βομβαρδισμούς τους κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε ουκρανικές πόλεις στο κέντρο, στα βόρεια και στα νότια της χώρας το βράδυ της Κυριακής, δήλωσε ο σύμβουλος του Ζελένσκι, Ολεξίι Αρέστοβιτς.

«Το τελευταίο κύμα πυραυλικών επιδρομών ήρθε μόλις έπεσε το σκοτάδι», είπε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Belsat TV. Ο Αρέστοβιτς δήλωσε ότι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, Χάρκοβο, στα βορειοανατολικά, εξακολουθεί να μάχεται για να αποκρούσει τη ρωσική επίθεση, την ώρα που όλες οι περιοχές του Τσερνιχίβ στο βορρά δεχόταν πυραυλική επίθεση. Ο αξιωματούχος περιέγραψε μια «καταστροφική» κατάσταση στα προάστια του Κιέβου Μπούτσα, Χοστόμελ και Ιρπίν, όπου οι προσπάθειες εκκένωσης των κατοίκων την Κυριακή απέτυχαν. Τόνισε ότι η ουκρανική κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε για να ξαναρχίσουν οι εκκενώσεις, αναφέρει το Associated Press. Στο Οβρούτς του Ζίτομιρ, λόγω αεροπορικών επιδρομών καταστράφηκαν δύο σπίτια και ένα κέντρο απασχόλησης.

Χθες, έγινε γνωστό ότι το αεροδρόμιο στη Βινίτσια έχει καταστραφεί. Σε βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο Ζελένσκι αναφέρει πως ενημερώθηκε για ρωσική επίθεση με οκτώ πυραύλους εναντίον της Βινίτσια, περιοχή στη δυτικό-κεντρική Ουκρανία. «Εναντίον της ειρηνικής Βινίτσια που ποτέ δεν απείλησε τη Ρωσία με κανέναν τρόπο. Μια επίθεση με ρουκέτα, σκληρή και κυνική. Το αεροδρόμιο έχει καταστραφεί εντελώς. Συνεχίζουν να καταστρέφουν τις υποδομές μας, τη ζωή που έχουμε φτιάξει, τους γονείς, τους παππούδες μας, πολλές γενιές Ουκρανών», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Μάλιστα, βίντεο που επαληθεύτηκε από το Sky News δείχνει τις εκρήξεις που έπληξαν το περιφερειακό αεροδρόμιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται για την κατάσβεση των πυρκαγιών στο αεροδρόμιο που προκλήθηκαν από τις εκρήξεις πυραύλων.

Εν μέσω συνέχισης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, Μόσχα και Κίεβο συνέρχονται σήμερα σε νέο κύκλο διαπραγματεύσεων, τον τρίτο στη σειρά. Μάλιστα, οι νέες συνομιλίες θα διεξαχθούν στον απόηχο της δήλωσης ενός εκ των Ουκρανών διαπραγματευτών στο αμερικανικό δίκτυο Fox News , που υποστήριξε ότι η Ουκρανία δεν είναι διατεθειμένη να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά την εδαφική ακεραιότητά της, ωστόσο θα μπορούσε να συζητήσει ένα «μοντέλο εκτός του ΝΑΤΟ» για το μέλλον της. Πάντως, ο Βλαντιμίρ Πούτιν χθες, κατά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Εμανουέλ Μακρόν, ξεκαθάρισε ότι η Μόσχα «θα επιτύχει τους στόχους της» στην Ουκρανία «είτε με διαπραγμάτευση είτε με πόλεμο», δείχνοντας την αδιάλλακτη στάση του. Στο μεταξύ, το ρωσικό υπουργείο Αμυνας προανήγγειλε αργά το βράδυ της Κυριακής επιθέσεις ενάντια στην αμυντική βιομηχανία της χώρας.

Από τη μεριά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με νέο διάγγελμά του, επέκρινε τους ηγέτες της Δύσης για τη «χλιαρή» στάση τους έναντι της Ρωσίας. Η Ρωσία ανακοίνωσε επίσημα τον βομβαρδισμό της επικράτειάς μας. Οι επιχειρήσεις μας του αμυντικού συγκροτήματος. Τα περισσότερα χτίστηκαν πριν από δεκαετίες από τη σοβιετική κυβέρνηση, χτισμένα σε πόλεις. Και τώρα βρίσκονται στη μέση ενός συνηθισμένου αστικού περιβάλλοντος. Χιλιάδες άνθρωποι εργάζονται εκεί. Εκατοντάδες χιλιάδες ζουν κοντά», τόνισε ο Ζελένσκι. «Αυτό είναι φόνος. Εσκεμμένη δολοφονία», πρόσθεσε.

«Και δεν άκουσα αντίδραση από κανέναν παγκόσμιο ηγέτη σήμερα. Από κανένα δυτικό πολιτικό. Δεν υπάρχουν αντιδράσεις σε αυτή την ανακοίνωση. Σκεφτείτε το αίσθημα ατιμωρησίας των κατακτητών: ανακοινώνουν τις φρικαλεότητες που σχεδιάζονται. Γιατί;».

Η Ρωσία συνεχίζει να χτυπά -εκτός από στρατιωτικούς- και πολιτικούς στόχους στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, βρεφονηπιακών σταθμών και σχολείων, δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Olha Stefanishyna, στο BBC. Όπως ανέφερε, μετά από «ισχυρή αντίσταση» του ουκρανικού στρατού, υπήρξε μια «τεράστια επιχείρηση» από τη Ρωσία εναντίον αμάχων. Μάλιστα, μια τετραμελής οικογένεια σκοτώθηκε όταν Ρώσοι εκτόξευσαν οβίδες εναντίον ανθρώπων που διέφυγαν από τη σύγκρουση στο Ιρπίν, ενώ στο λιμάνι της Μαριούπολης, ακυρώθηκε για δεύτερη φορά η μαζική εκκένωση. Η πόλη είναι τώρα για πέμπτη μέρα της χωρίς τρεχούμενο νερό, ρεύμα, εγκαταστάσεις υγιεινής και τα τρόφιμα και το νερό εξαντλούνται γρήγορα. Ωστόσο, το δημοτικό συμβούλιο της πόλης είπε ότι τα σχέδια για την ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών ματαιώθηκαν για δεύτερη συνεχή ημέρα επειδή οι ρωσικοί βομβαρδισμοί το είχαν καταστήσει αδύνατο. Από την πλευρά της, η Ρωσία κατηγόρησε τις ουκρανικές δυνάμεις.

Το Χάρκοβο, η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Ουκρανίας, που απέχει μόλις 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία, παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο, σύμφωνα με τους Δυτικούς παρατηρητές, παρά τους σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς. Οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται επίσης από τα αυτονομιστικά, φιλορωσικά εδάφη του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, όμως είναι άγνωστο πόσο έχουν προωθηθεί. Οι μάχες εντάθηκαν γύρω και μέσα στην πόλη Σούμι, όπου η ουκρανική κυβέρνηση έκανε λόγο για σφυροκόπημα και για προσπάθειες να απομακρυνθούν οι ξένοι φοιτητές.

Το Κίεβο παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο. Κοντά στο αεροδρόμιο του Χοστόμελ, στα βόρεια, παραμένει η φάλαγγα των εκατοντάδων ρωσικών αρμάτων. Συγκρούσεις αναφέρθηκαν στα περίχωρα του Χοστόμελ, όμως η φάλαγγα δεν έχει κινηθεί σχεδόν καθόλου τις τελευταίες ημέρες. Η Ουκρανία διατηρεί επίσης τον έλεγχο του Τσερνίχιφ, στα βόρεια του Κιέβου, το κέντρο του οποίου σφυροκοπήθηκε την Παρασκευή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πολλοί άμαχοι.

