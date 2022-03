Ουκρανία πόλεμος: Κοινή γραμμή Μπάιντεν, Μακρόν, Σολτς, Τζόνσον

Ο Τζο Μπάιντεν συνομίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης το απόγευμα της Δευτέρας με τον Όλαφ Σολτς, τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Μπόρις Τζόνσον, για την Ουκρανία. Βασικά θέματα της επικοινωνίας, που διήρκεσε πάνω από μία ώρα, ήταν η προστασία των αμάχων στον πόλεμο στην Ουκρανία και το ζήτημα της ανθρωπιστικής τροφοδοσίας της χώρας.Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε σε ένα χρονικό σημείο κατά το οποίο παρατηρείται κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, καθώς μάλιστα εκδίδονται αρκετές ανακοινώσεις για θανάτους και τραυματισμούς αμάχων.

Σε ανακοίνωσή της για την επικοινωνία των τεσσάρων ηγετών, η καγκελαρία της Γερμανίας τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την κλιμάκωση των επιθέσεων από τη ρωσική πλευρά, η οποία κλιμάκωση έχει προκαλέσει ανθρωπιστικό δράμα στην περιοχή. Οι τέσσερις ηγέτες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο Γάλλος ομόλογός του, Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, ζήτησαν από τη Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματά της από τα ουκρανικά εδάφη, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει άλλος συμβιβασμός.

Επίσης, οι ηγέτες συζήτησαν για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να στηριχθεί ανθρωπιστικά η Ουκρανία, αλλά και για το πώς θα προχωρήσει η προσπάθεια για διπλωματία γύρω από το ζήτημα της ρωσικής εισβολής.

Λίγο μετά τη συνομιλία των τριών ηγετών, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ένα tweet, σύμφωνα με το οποίο «οι ηγέτες επιβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να αυξάνουν το κόστος για τη Ρωσία για την απρόκλητη και αδικαιολόγητη εισβολή της στην Ουκρανία».

.@POTUS held a secure video call today with President Macron, Chancellor Scholz, and Prime Minister Johnson. The leaders affirmed their determination to continue raising the costs on Russia for its unprovoked and unjustified invasion of Ukraine. pic.twitter.com/mgLIZAU2K8

— The White House (@WhiteHouse) March 7, 2022