Μαριούπολη – πόλεμος στην Ουκρανία: «Χτυπήθηκε» το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας

Χτύπημα στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μαριούπολη σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, περίπου στις 13:00. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr το χτύπημα προκλήθηκε από σφαίρες οι οποίες πέτυχαν το κτήριο κατά την διάρκεια οδομαχιών που μαίνονται στην πόλη. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το protothema.gr από κυβερνητικές πηγές, έγινε ανταλλαγή πυρών έξω από το κτίριο, πλέον τα πράγματα είναι ήσυχα και το προσωπικό του προξενείου, μαζί με τον πρόξενο, έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές καταφύγιο.

Ο πρόξενος της Ελλάδας στην Μαριούπολη Μανώλης Ανδρουλάκης σημειώνεται πως είναι καλά στην υγεία του και επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές μέσω δορυφορικού τηλεφώνου. Το χτύπημα έγινε μάλιστα την ώρα που στην πόλη είχε κηρυχθεί κατάπαυση πυρός προκειμένου να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι και να φύγουν οι άμαχοι της περιοχής. Νωρίτερα, το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης στην Ουκρανία ανακοίνωσε ότι θα ξεκινούσε σήμερα στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) νέα επιχείρηση για την απομάκρυνση των αμάχων από την πόλη. Για τον σκοπό αυτό θα υπάρξει προσωρινή κατάπαυση του πυρός από τις 10:00 ως τις 21:00, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον σύμβουλο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αλεξέι Αρεστόβιτς υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές για να υπάρξει ανθρωπιστικός διάδρομος που να αφορά το Γκοστόμελ και την Μπούτσα που βρίσκονται πολύ κοντά στο Κίεβο και όλες τις προηγούμενες μέρες δέχτηκαν απανωτούς βομβαρδισμούς.

Να θυμίσουμε ότι το Γκοστόμελ βρέθηκε στο στόχαστρο των Ρώσων λόγω της παρουσίας αεροδρομίου στην περιοχή. Την είδηση μεταφέρει και το ουκρανικό NEXTA με ανάρτησή του.

The #Ukrainian authorities are negotiating to arrange the evacuation of #Hostomel and #Bucha, which are in the #Kyiv region, because these cities are constantly shelled by #Russian troops," #Arestovich said.

— NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2022