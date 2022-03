Δολοφονία Ουκρανού διαπραγματευτή: Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του Denis Kireev

Τον θάνατο μέλους που συμμετείχε στη διαπραγματευτική ομάδα της Ουκρανίας στον πρώτο γύρο συνομιλιών με τη Ρωσία επιβεβαιώνει το Κίεβο. Πρόκειται για τον Denis Kireev, ο οποίος -όπως ισχυρίζεται το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας- «έπεσε» κατά την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων μαζί με άλλα δύο μέλη του υπουργείο Άμυνας. «Πέθαναν, υπερασπιζόμενοι την Ουκρανία, και η πράξη τους μας φέρνει πιο κοντά στη νίκη» αναφέρει σχετική ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντάς τους ήρωες σε απάντηση όσων μιλούν για Ρώσο πράκτορα και δολοφονία του από τις ουκρανικές αρχές.

Νωρίτερα υπήρχαν φήμες, προερχόμενες κυρίως από ρωσικές πηγές, ότι ο Denis Kireev σκοτώθηκε από ομοεθνείς του μετά από κατηγορίες πως διέπραξε «εσχάτη προδοσία».

CORRECTION – Earlier today, I tweeted unverified info about Denis Kireev who was killed by SBU as a Rus. spy. It's not true. That tweet deleted. Instead, the Intel. Dep. of Ukr. MoD confirmed that he was their serviceman and died with 2 comrades while on duty. [Thread⬇️] pic.twitter.com/ddfzrAQ2QL

— Victor Kovalenko (@MrKovalenko) March 6, 2022