Άμαχοι Μαριούπολη – Ουκρανία: «Διεκόπη» η προσπάθεια απομάκρυνσης

«Διεκόπη» και πάλι η απομάκρυνση αμάχων της Μαριούπολης, ανακοίνωσε πριν λίγο η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ). Η δεύτερη προσπάθεια απομάκρυνσης των αμάχων κατοίκων της Μαριούπολης, που είναι περικυκλωμένη από ρωσικές δυνάμεις και συμμάχους τους, «διεκόπη», ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι η ΔΕΕΣ, η οποία είχε ανοίξει την δίοδο. «Εν μέσω καταστροφικών σκηνών ανθρώπινων βασάνων στη Μαριούπολη, μια δεύτερη προσπάθεια σήμερα να ξεκινήσει η απομάκρυνση περίπου 200.000 ανθρώπων από την πόλη σταμάτησε», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ).

Η σχεδιαζόμενη για σήμερα απομάκρυνση των αμάχων κατοίκων της Μαριούπολης δεν ήταν εφικτή εξαιτίας ρωσικών βομβαρδισμών, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Μια αυτοκινητοπομπή που μετέφερε αμάχους για την ασφαλή απομάκρυνση τους δεν μπόρεσε να φύγει από την πολιορκημένη πόλη της Ουκρανίας, Μαριούπολη, σήμερα, επειδή οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν τους βομβαρδισμούς παρά την προσωρινή συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, δήλωσαν οι τοπικές αρχές.

HAPPENING NOW – RUSSIA-UKRAINE WAR: SECOND ATTEMPT TO EVACUATE MARIUPOL FAILS pic.twitter.com/LvPFzzxVkB

