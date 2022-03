Εκκένωση Μαριούπολης – Ουκρανία: Συγκλονιστικές μαρτυρίες κατοίκων που προσπάθησαν να φύγουν

Η Μαριούπολη άρχισε να εκκενώνεται, στο πλαίσιο μιας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Ωστόσο, χιλιάδες κάτοικοι, που είχαν ξεκινήσει το ταξίδι του ξεριζωμού, άρχισαν να επιστρέφουν στην πόλη τους, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία παραβιάστηκε από βομβαρδισμούς, σύμφωνα με το Κίεβο, την ώρα που η Μόσχα απευθύνει τις ίδιες κατηγορίες προς τις ουκρανικές αρχές. Μιλήσαμε με την Νταϊάνα Μπεργκ, μεταδίδει το BBC, που έφυγε από την περικυκλωμένη πόλη την Πέμπτη, η οποία περιγράφει την εμπειρία της απόδρασης από μια «τρομακτική, τρομακτική κόλαση». «Από χθες το πρωί, ήταν η τρίτη μέρα ολικού μπλακάουτ. Ο βομβαρδισμός ήταν συνεχής», λέει στην εκπομπή Today του Radio 4. Προσθέτει ότι τα πάντα, «από τα νηπιαγωγεία μέχρι τα νοσοκομεία έχουν βομβαρδιστεί. Η ηλεκτρική ενέργεια έχει διακοπεί – δηλαδή δεν υπάρχει θέρμανση, τρεχούμενο νερό ή συνδεσιμότητα, ούτε καύσιμα στα πρατήρια καυσίμων. Οι άνθρωποι μένουν σε κρύα, σκοτεινά κτίρια».

Συγκλονίζουν τα λόγια της, όταν περιγράφει πώς βιώνουν τον πόλεμο οι άμαχοι πολίτες: Η διακοπή ρεύματος έχει αφήσει μια ‘τρομακτική σιωπή’. Όταν υπάρχει πλήρης αποκλεισμός, ολικό μπλακάουτ, δεν μπορείς να ξέρεις τι συμβαίνει. Τα μόνα νέα που λαμβάνεις είναι η κατεύθυνση του βομβαρδισμού – είτε είναι δεξιά, είτε αριστερά».

Η αποχώρηση από την πόλη ήταν μια «αποστολή αυτοκτονίας», τονίζει και προσθέτει: «Είναι θαύμα που ζούμε». Αυτή και ο σύζυγός της δραπέτευσαν με αυτοκίνητο και διαρκώς, όπως λέει, πίστευαν ότι θα τους πυροβολούσαν ή θα φυλακίζονταν. Στην έξοδο, συνάντησαν δύο γραμμές ρωσικών δυνάμεων. Είδαν ρωσικές μηχανές – «όχι τανκς, αλλά μεγάλες πολεμικές ένοπλες μηχανές» – να διασχίζουν τους δρόμους για να πάνε στα χωράφια. «Απλώς στριμωχτήκαμε ανάμεσα σε δύο από αυτά, πολύ γρήγορα. Έδειξαν με τα χέρια τους πάνω μας… αλλά δεν πυροβόλησαν», λέει. «Η Μαριούπολη ήταν σύμβολο αντίστασης, ήταν ένα σημάδι του πώς η Ουκρανία δεν τα παρατάει», προσθέτει η Νταϊάνα. Αλλά τώρα η Ρωσία απλώς «την γκρεμίζει».

«Δεν θέλουν να το καταλάβουν», επισημαίνει. «Δεν θέλουν να παραδοθεί. Τη θέλουν απλώς νεκρή». Η Νταϊάνα Μπεργκ, τελικά, δραπέτευσε από την πόλη με αυτοκίνητο με τον σύζυγό της την Παρασκευή, παρά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς, αλλά όπως είπε άφησαν πίσω τη μητέρα της, επειδή αρνήθηκε να φύγει.«Περάσαμε τρεις μέρες κάτω από τους βάναυσους συνεχείς βομβαρδισμούς και μετά αποφασίσαμε ότι ήταν αυτοκτονία στην πόλη ή αυτοκτονία στο δρόμο, και επιλέξαμε τον δρόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Τώρα είμαστε γεμάτοι ενοχές, έπρεπε να την είχαμε φέρει μαζί μας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι. Πώς θα πάρουν πληροφορίες; Είναι εντελώς αποκομμένοι», είπε για τη μητέρα της, που έμεινε πίσω.

Ο Μαξίμ, ένας 27χρονος προγραμματιστής πληροφορικής, ανέφερε στο BBC ότι, από την πολυκατοικία του στη Μαριούπολη, φαινόταν καπνός από εκρήξεις κοντά στο κέντρο της πόλης και τόνισε ότι καπνός υψωνόταν και από τον αυτοκινητόδρομο προς τη Ζαπορίζια – την προγραμματισμένη οδό διαφυγής κατά την κατάπαυση του πυρός. «Μπορούμε να ακούσουμε βλήματα και να δούμε καπνό να βγαίνει από κτίρια γύρω μας», είπε ο Μαξίμ. «Η πολυκατοικία μας είναι γεμάτη κόσμο τώρα, γιατί όλοι φεύγουν από τους βομβαρδισμούς στο κέντρο της πόλης. Μερικοί άνθρωποι ήρθαν από την περιοχή της αριστερής όχθης και είπαν ότι ήταν μια ολοκληρωτική καταστροφή εκεί και υπήρχαν πτώματα στους δρόμους».

Τα μέλη της οικογένειας των εγκλωβισμένων στην πόλη είπαν ότι φοβούνται πως τα αγαπημένα τους πρόσωπα δεν έπαιρναν καμία έγκυρη πληροφορία για το τι συνέβαινε.

«Μίλησα με τον θείο μου τον Ντμίτρι για λιγότερο από ένα λεπτό, πριν διακοπεί η τηλεφωνική σύνδεση», είπε η Juliana Ivliova, 26 ετών. Και εξήγησε: «Δεν ήξεραν για την εκκένωση ή τον πράσινο διάδρομο. Στους ανθρώπους που το γνωρίζουν και προσπαθούν να βγουν, τους λένε να γυρίσουν και να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Η πόλη εξακολουθεί να βομβαρδίζεται. Είμαι συντετριμμένη, είμαι σαν ρομπότ, έχω μουδιάσει τελείως. Όταν άκουσα τη φωνή του θείου μου στο τηλέφωνο, ήθελα απλώς να κλάψω».

Η Kate Romanova, μια 27χρονη σχεδιάστρια από τη Μαριούπολη, είπε ότι οι γονείς της ήταν παγιδευμένοι στην πόλη και εντελώς αποκομμένοι.

«Μιλήσαμε μαζί τους στις 8 το πρωί και δεν είχαν καμία πληροφορία για την εκκένωση. Ζουν στο κέντρο της πόλης και είπαν ότι έγιναν ασταμάτητα βομβαρδισμοί. Κρύβονται μέσα στο κτίριό τους. Κάποιος μου είπε ότι υπήρχαν μεγάφωνα στην πόλη, που διέδιδαν πληροφορίες σχετικά με την εκκένωση, αλλά οι άνθρωποι εκεί δεν ξέρουν αν μπορούν να τα εμπιστευτούν – πιστεύουν ότι μπορεί να είναι ψεύτικες ρωσικές πληροφορίες».

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού χαρακτήρισε «σπαρακτική» την κατάσταση στη Μαριούπολη, όπου η απομάκρυνση των αμάχων κατοίκων διεκόπη, καλώντας και τα δύο μέρη να προστατεύσουν τους αμάχους στην Ουκρανία, είτε υπάρχουν και λειτουργούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι, είτε όχι. «Κατανοούμε ότι οι επιχειρήσεις ασφαλούς διέλευσης από τη Μαριούπολη και τη Βολνοβάχα δεν θα ξεκινήσουν σήμερα. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τα μέρη σχετικά με την ασφαλή διέλευση αμάχων από τις διάφορες πόλεις που έχουν πληγεί από τη σύγκρουση», δήλωσε η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) σε ένα δελτίο Τύπου. «Οι σκηνές που εκτυλίσσονται σήμερα στη Μαριούπολη και σε άλλες πόλεις είναι αποκαρδιωτικές», πρόσθεσε η Οργάνωση, η οποία έχει την έδρα της στη Γενεύη.

Από τις 4 τα ξημερώματα της 24ης Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανίας, έως και τα μεσάνυχτα της της 4ης Μαρτίου ο ΟΗΕ έχει καταγράψει 1.058 θύματα αμάχων στην Ουκρανία: 351 νεκροί και 707 τραυματίες.

Στους συνολικά 351 νεκρούς αμάχους: 71 άνδρες, 41 γυναίκες, 8 αγόρια και 4 κορίτσια, καθώς και 10 παιδιά και 217 ενήλικες των οποίων το φύλο είναι ακόμη άγνωστο

Στους συνολικά 707 τραυματίες αμάχους: 58 άνδρες, 40 γυναίκες, 11 κορίτσια και 2 αγόρια, καθώς και 23 παιδιά και 573 ενήλικες των οποίων το φύλο είναι ακόμη άγνωστο.

Οι περισσότερες απώλειες αμάχων προκλήθηκαν από «εκρηκτικά όπλα με ευρεία περιοχή πρόσκρουσης, συμπεριλαμβανομένων των βομβαρδισμών από βαρύ πυροβολικό και συστήματα πυραύλων πολλαπλής εκτόξευσης, και από βομβαρδισμούς και αεροπορικές επιδρομές» αναφέρει το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR)

«Η OHCHR πιστεύει ότι τα πραγματικά στοιχεία είναι σημαντικά υψηλότερα, ειδικά σε εδάφη που ελέγχονται από την κυβέρνηση και ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες, καθώς η λήψη πληροφοριών από ορισμένες τοποθεσίες όπου διεξάγονται έντονες εχθροπραξίες καθυστέρησε και για πολλές αναφορές εκκρεμεί η επιβεβαίωση», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

