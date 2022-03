Η Λίμνη των Κύκνων: Ένα ιδιαίτερο “μαύρο” σε ρωσικό κανάλι

Ένα από τα τελευταία ανεξάρτητα ειδησεογραφικά πρακτορεία της Ρωσίας, το TV Rain ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να εκπέμπει, αφού δεχόταν πίεση για την κάλυψη του πολέμου στην Ουκρανία. Η ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών της Ρωσίας είχε ήδη μπλοκάρει το TV Rain νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, κατηγορώντας το για «υποκίνηση εξτρεμισμού, πρόκληση μαζικής διατάραξης της δημόσιας ηρεμίας και ασφάλειας και ενθάρρυνση διαμαρτυριών», σύμφωνα με αναφορές.

The Entire staff of the Russian TV channel “the rain” resigned during a live stream with last words: “no war” and then played “swan lake” ballet video (just like they did on all USSR tv channels when it suddenly collapsed)#UkraineRussianWar #Ukraine #UkraineWar #Putin #Russia pic.twitter.com/NAkWlghe0r

— Chilly Chills (@WeeliyumF) March 3, 2022