Ρώσοι ολιγάρχες – γιοτ: Πλέουν στις Μαλδίβες για να «σωθούν»

Τουλάχιστον πέντε σούπερ γιοτ, που ανήκουν σε Ρώσους δισεκατομμυριούχους, ήταν αγκυροβολημένα στις Μαλδίβες ή έπλεαν προς το νησιωτικό αυτό κράτος του Ινδικού Ωκεανού, την Τετάρτη το οποίο δεν έχει συμφωνία έκδοσης και δικαστικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δείχνουν τα δεδομένα υπηρεσιών που παρακολουθούν τους πλόες των πλοίων. Η άφιξη των σκαφών στο αρχιπέλαγος αυτό, που βρίσκεται στα ανοικτά της Σρι Λάνκα, ακολουθεί την επιβολή αυστηρών δυτικών κυρώσεων στη Ρωσία σε αντίποινα για την εισβολή που πραγματοποίησε στις 24 Φεβρουαρίου στην Ουκρανία.

Το σούπερ γιοτ Clio, που ανήκει στον Όλεγκ Ντεριπάσκα, τον ιδρυτή της γιγάντιας επιχείρησης αλουμινίου Rusal, σε βάρος του οποίου είχαν επιβληθεί κυρώσεις το 2018 από τις ΗΠΑ, αγκυροβόλησε σήμερα ανοικτά της πρωτεύουσας Μαλέ, σύμφωνα με τη ναυτιλιακή βάση δεδομένων MarineTraffic. Το Titan, το οποίο ανήκει στον Αλεξάντρ Αμπράμοφ, συνιδρυτή της χαλυβουργίας Evraz, έφθασε στις 28 Φεβρουαρίου. Άλλα τρία γιοτ, που ανήκουν σε Ρώσους δισεκατομμυριούχους, εθεάθησαν σήμερα να πλέουν στα ύδατα των Μαλδίβων, σύμφωνα με τα δεδομένα. Σ’ αυτά περιλαμβάνεται το μήκους 88 μέτρων Nirvana που ανήκει στον πλουσιότερο άνθρωπο της Ρωσίας, τον Βλαντίμιρ Ποτάνιν. Τα περισσότερα από τα σκάφη αυτά είχαν θεαθεί νωρίτερα φέτος αγκυροβολημένα σε λιμάνια της Μέσης Ανατολής.

This appears to be oligarch Alexander Abramov's yacht Titan… he was a large coastal dacha in New Zealand people would like to take… https://t.co/dnrhjksf0J

— Michael Field (@MichaelFieldNZ) March 2, 2022