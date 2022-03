Πυρηνικός σταθμός Ουκρανία: Υπάρχει κίνδυνος ρωσικής επίθεσης

Τον κώδωνα του κινδύνου για πιθανή ρωσική επίθεση σε πυρηνικό σταθμό έκρουσε με ανάρτησή του στα social media o Αντόν Χεραστσένκο, σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας. Όπως ανέφερε σε post του στο Telegram ο Χεραστσένκο, έχουν ειδοποιηθεί από την Ουκρανική Εθνοφρουρά ότι περίπου 20 ελικόπτερα του κατακτητή με αλεξιπτωτιστές πέταξαν από την περιοχή Μικολάιβ προς την πόλη Βοζνεσένκ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας Γιουζνουκραΐνσκ. «Μπορεί να πραγματοποιηθεί επίθεση με στόχο τον πυρηνικό σταθμό, Η Εθνοφρουρά είναι έτοιμη να πολεμήσει!» γράφει στην ανάρτησή του ο Χεραστσένκο.

Workers at the #Zaporizhzhya nuclear power planets are preparing to block the movement of the occupants. pic.twitter.com/Uz3nSKIYev — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Residents of Energodar lead by example. They courageously block their city from Russian invaders. pic.twitter.com/szTMtUjL5T — 🇺🇦 Ukrainian Glory Forever 🇺🇦 (@r_netsec) March 2, 2022

Residents of #Energodar stood on the road to prevent the occupants from passing. pic.twitter.com/4GgmO8Nid5 — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Την ίδια στιγμή, ουκρανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι κάτοικοι του Ενερχοντάρ, της πόλης που βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, και εργαζόμενοι της μονάδας παραγωγής ενέργειας και πολίτες έχουν κατέβει στους δρόμους με την πρόθεση να μπλοκάρουν την προσέγγιση ρωσικών δυνάμεων. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια είναι το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης και ένα από τα 10 μεγαλύτερα στον κόσμο. Ο δήμαρχος του Ενερχοντάρ είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα ότι στρατεύματα του Πούτιν πλησιάζουν την πόλη.