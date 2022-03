Πυρηνικό εργοστάσιο Ουκρανία: Ρώσοι αλεξιπτωτιστές κατέλαβαν τον έλεγχο της Ζαπορίζια

Τον έλεγχο της περιοχής γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, έχουν πάρει, πλέον, οι Ρώσοι στρατιώτες κι έχουν ενημερώσει σχετικά τον Διεθνή Οργανισμό Πυρηνικής Ενέργειας (IAEA), όπως δήλωσε το μεσημέρι της Τετάρτης ο γενικός διευθυντής του οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι. Ο Γκρόσι ανέφερε πως το προσωπικό του σταθμού, που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους σταθμούς παραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη και διαθέτει έξι από τους 15 αντιδραστήρες πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας, συνέχισε τις εργασίες του, ενώ τα επίπεδα ακτινοβολίας «παραμένουν κανονικά», στις εγκαταστάσεις του.

Νωρίτερα, το πρωί της Τετάρτης, περίπου 20 ελικόπτερα με Ρώσους αλεξιπτωτιστές είχαν πετάξει από την περιοχή Μικολάιβ προς την πόλη Βοζνεσένκ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός, ενώ κάτοικοι από γειτονική πόλη και εργαζόμενοι της μονάδας είχαν κατέβει στους δρόμους με την πρόθεση να μπλοκάρουν την προσέγγιση ρωσικών δυνάμεων.

Residents and employees of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant do not let the invaders pass into the city! pic.twitter.com/6xoXG09wvg

Ένας σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως η Ρωσία δεν έχει καταλάβει τη Χερσώνα, μια νότια πόλη-λιμάνι την οποία η Ρωσία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι κατέλαβε. Ο Ολέκσιι Αρέστοβιτς δήλωσε πως οι μάχες συνεχίζονται για την επαρχιακή πρωτεύουσα των περίπου 250.000 κατοίκων που βρίσκεται στις εκβολές του ποταμού Δνείπερου στη Μαύρη Θάλασσα.

«Η πόλη δεν έχει πέσει, η πλευρά μας εξακολουθεί να αμύνεται», είπε ο Αρέστοβιτς σε απευθείας ενημέρωση των δημοσιογράφων που μεταδόθηκε από τον ιστότοπο της προεδρίας. «Οι οδομαχίες συνεχίζονται. Οι πληροφορίες ότι η Χερσώνα έχει πέσει και ούτω καθεξής, δεν είναι αλήθεια. Ο στρατός μας και οι ντόπιοι υπερασπιστές της πόλης εξακολουθούν να αντιστέκονται στην πόλη και γύρω από αυτήν».

