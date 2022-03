Ουκρανία τώρα – πόλεμος: Σκληρή ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο, παίρνουν τη Χερσώνα

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 112 τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο της ανατολικής Ουκρανίας τις προηγούμενες 24 ώρες, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Όλεγκ Σινεγκούμποφ. Αερομεταφερόμενες μονάδες της Ρωσίας επιτέθηκαν τις πρώτες πρωινές σήμερα στο Χάρκοβο (ανατολικά), ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός, κάνοντας λόγο για μάχες σε εξέλιξη. «Αερομεταφερόμενα ρωσικά στρατεύματα έκαναν απόβαση στο Χάρκοβο και επιτέθηκαν σε νοσοκομείο» της πόλης, ανέφερε ο ουκρανικός στρατός μέσω Telegram.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη μάχη μεταξύ των εισβολέων και των Ουκρανών», κατά την ίδια πηγή. Βίντεο που ανέβασε στα social media o Αντόν Γεραστσένκο, σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, φέρεται να δείχνει τη στιγμή της επίθεσης σε κεντρικό κτίριο στο Χάρκοβο:

Anton #Gerashchenko, an advisor to the head of #Ukraine's Ministry of Internal Affairs, published footage in which, according to his information, the building of the regional police department in #Kharkiv is being attacked. pic.twitter.com/pH10cb6rpH — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Rescuers put out fires in civilian buildings in #Kharkiv, regardless of the danger. pic.twitter.com/Fi4eHtjgdh — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

The morning alarm in Kharkiv: an ammo depot hit by Russian shelling @zn_ua pic.twitter.com/rkqq56HHU0 — Alec Luhn (@ASLuhn) March 2, 2022

Exclusive: inside Kharkiv’s devastated Freedom Square pic.twitter.com/vdvkQghDHm — Dan Rivers (@danriversitv) March 1, 2022

Το Χάρκοβο, πόλη 1,4 εκατ. κατοίκων υπέστη επανειλημμένα βομβαρδισμούς

Σύμφωνα με τον Γκεραστσένκο, εκδηλώθηκε εξάλλου πυρκαγιά στον χώρο σχολής πολιτών στο Χάρκοβο έπειτα από αεροπορικό πλήγμα. «Πρακτικά δεν απομένει πλέον καμία» περιοχή του Χαρκόβου που δεν έχει υποστεί «πλήγμα από οβίδα» του ρωσικού πυροβολικού, ανέφερε. Η έφοδος ρωσικών στρατευμάτων καταγράφηκε την έβδομη ημέρα της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, που άρχισε την 24η Φεβρουαρίου και κλιμακώθηκε χθες. Το Χάρκοβο, πόλη 1,4 εκατ. κατοίκων κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, υπέστη χθες επανειλημμένα βομβαρδισμούς. Οι αρχές του Χαρκόβου έχουν επισημάνει ότι ο στρατός της Ρωσίας εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις που έπληξαν το κέντρο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, περιλαμβανομένων κατοικημένων περιοχών και το κτίριο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στη Μαριούπολη, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στην Αζοφική Θάλασσα –το τελευταίο στην περιοχή που παραμένει στα χέρια του Κιέβου– πάνω από εκατό άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες από τα ρωσικά πυρά, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βαντίμ Μποϊτσένκο, που επικαλέστηκαν ουκρανικά ΜΜΕ. Η πόλη, που βρίσκεται στη νοτιοανατολική Ουκρανία, είναι στόχος σφοδρών βομβαρδισμών και οι αρχές δεν είναι σε θέση να απομακρύνουν τους τραυματίες, ανέφερε σήμερα ο δήμαρχος. «Πολεμάμε, δεν έχουμε σταματήσει να υπερασπιζόμαστε την πατρίδα μας», δήλωσε ο Μποϊτσένκο στην ουκρανική τηλεόραση.

«Μονάδες του ρωσικού στρατού έθεσαν πλήρως υπό τον έλεγχό τους την περιφερειακή πρωτεύουσα της Χερσώνας»

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι ο ρωσικός στρατός κατέλαβε την πόλη-λιμάνι Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, η οποία βρίσκεται κοντά στην χερσόνησο της Κριμαίας, έπειτα από σφοδρές μάχες τις τελευταίες ώρες. «Μονάδες του ρωσικού στρατού έθεσαν πλήρως υπό τον έλεγχό τους την περιφερειακή πρωτεύουσα της Χερσώνας», δήλωσε ο εκπρόσωπος των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων Ιγκόρ Κονατσένκοφ. Λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 08:43 ώρα Ελλάδος, ο Ουκρανός δήμαρχος της πόλης Ιγκόρ Κολιχάγεφ είχε δηλώσει ότι η περιοχή εξακολουθεί να τελεί υπό τον έλεγχο των Ουκρανών.ι είσοδοι της οποίας ήδη ελέγχονταν από ρωσικά στρατεύματα, αποσπάστηκε ο έλεγχος του σιδηροδρομικού σταθμού και του λιμανιού, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιγκόρ Κολιχάγιεφ.

Russian troops patrolling Kherson city tonight. pic.twitter.com/TiOJPJ22ER — CaucasusWarReport (@Caucasuswar) March 2, 2022

«Είμαστε ακόμη Ουκρανία. Συνεχίζουμε να αντιστεκόμαστε»

«Είμαστε ακόμη Ουκρανία. Συνεχίζουμε να αντιστεκόμαστε», σημείωσε στον λογαριασμό του στο Facebook. «Σήμερα θα προσπαθήσω να βρω λύσεις για την περισυλλογή των νεκρών, για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, της παροχής αερίου, της υδροδότησης, της θέρμανσης στα μέρη όπου αυτή έχει διακοπεί. Αλλά σας προειδοποιώ: το να επιτευχθεί αυτό σήμερα, θα ήταν ένα θαύμα», συνέχισε. Η πόλη και η περιφέρειά της έχουν υποστεί τις τελευταίες ώρες σφοδρούς βομβαρδισμούς. Η περιοχή της Χερσώνας, η οποία συνορεύει με την Κριμαία, δέχθηκε επίθεση από την αρχή της ρωσικής εισβολής την αυγή της 24ης Φεβρουαρίου. Ο ρωσικός στρατός έχει ήδη καταλάβει άλλο σημαντικό λιμάνι της Ουκρανίας, αυτό του Μπερντιάνσκ, και επιτίθεται αυτήν την ώρα σε αυτό της Μαριούπολης.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – ‘We are shelled by Russians. We are all scared. Why us? We are regular people’ – Ukraine's besieged cities braced for more attacks as Russia intensified their bombardment of urban areas in a shift of tactics https://t.co/FiV3ktB0ul pic.twitter.com/6t8BxmUUlp — Reuters (@Reuters) March 2, 2022

Αεροπορικά πλήγματα κατέστρεψαν πολυκατοικίες

Στην Μποροντιάνκα, 50 χιλιόμετρα από το Κίεβο, αεροπορικά πλήγματα κατέστρεψαν δύο πολυκατοικίες χθες, σύμφωνα με την υφυπουργό Εξωτερικών Εμινέ Τζαπάροβα, η οποία μοιράστηκε βίντεο που εικονίζει ακίνητα που έχουν μετατραπεί σε συντρίμμια και διαμερίσματα στις φλόγες. Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας πως φοβάται επίθεση από τη Λευκορωσία. «Λευκορωσικά στρατεύματα τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού και βρίσκονται σε ζώνες συγκέντρωσης πολύ κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας», ανέφερε το υπουργείο μέσω Facebook.

Η ουκρανική κατασκοπεία διαπίστωσε «αυξημένη δραστηριότητα» αεροσκαφών στην περιοχή των συνόρων και παρατήρησε οχηματοπομπές που μετέφεραν πυρομαχικά και τρόφιμα. Η Λευκορωσία «θα μπορούσε πιθανόν να υποστηρίξει τους Ρώσους εισβολείς στον ρωσοουκρανικό πόλεμο», εκτίμησε. Πάντα σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, «επιθέσεις με πυραύλους εναντίον στρατιωτικών και πολιτικών στόχων» στην Ουκρανία γίνονται «συστηματικά» από τη λευκορωσική επικράτεια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής την 24η Φεβρουαρίου.