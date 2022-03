Ουκρανία πόλεμος τώρα: Εισβολή αλεξιπτωτιστών στο Χάρκοβο – Επιτέθηκαν σε νοσοκομείο

Μία εβδομάδα συμπληρώνεται σήμερα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που αφήνει πίσω της όλεθρο και οδύνη. Από χθες, οι Ρώσοι έχουν κλιμακώσει την επιθετικότητά τους, αλλάζοντας την τακτική τους και σκληραίνοντας τη στάση τους στο πεδίο, υπό τη σθεναρή αντίσταση των Ουκρανών, την οποία δεν περίμεναν. Την ίδια ώρα πηγές συγκλίνουν ότι οι Ρώσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ανοργανωσιάς που τους έχουν βγάλει εκτός σχεδιασμού. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Guardian, επικαλούμενο δήλωση υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το τεράστιο στρατιωτικό κονβόι 64 χιλιομέτρων που κινείτο προς το Κίεβο έχει σταματήσει, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν προβλήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων σε τρόφιμα και καύσιμα, με ορισμένες μονάδες τους να φαίνεται ότι καταλαμβάνονται από χαμηλό ηθικό.

Όλα αυτά, την ώρα που ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων βρίσκεται στον αέρα, εν μέσω των βάρβαρων επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι από τη μεριά του έθεσε όρους προκειμένου να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες, με βασικότερο να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, ώστε να καθίσουν εκ νέου στο τραπέζι, την ώρα που ο Ρώσος πρεσβευτής στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη δήλωνε ότι δεν βλέπει «καμιά επιθυμία από την πλευρά της Ουκρανίας» για εξεύρεση δίκαιης λύσης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι Ρώσοι συνέχισαν με σφοδρότητα να επιτίθενται στις μεγάλες -στρατηγικής σημασίας- πόλεις της Ουκρανίας, σκορπώντας τον θάνατο και χτυπώντας ακόμη και κλινικές και κατοικίες.

Τελευταίες αναφορές κάνουν λόγο για βομβαρδισμούς σε διάφορες γειτονιές του Κιέβου, με τον Guardian να αναφέρει επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές, αλλά και στην πόλη Βισνέβ, 30 λεπτά μακριά από το Κίεβο. Με σφοδρότητα συνεχίζονται και οι βομβαρδισμοί στο Χάρκοβο, όπως μεταδίδει ο Guardian, ενώ αεροπορική επίθεση πραγματοποιήθηκε και στους στρατώνες της αεροπορικής σχολής στην Κλοτσκόβσκαγια, οι οποίοι καίγονται ολοσχερώς, χωρίς να υπάρχουν ως τώρα πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες, σύμφωνα με το Kyiv Independent. Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Ειδικών Επικοινωνιών της Ουκρανίας, οι ρωσικές δυνάμεις αυτή την ώρα βομβαρδίζει τις συνοικίες του Κιέβου, Ρουσανίβκα, Κουρενίβκα, Μποϊάρκα και την περιοχή Ζουλιάνι κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κιέβου.

Παράλληλα, οι Ρώσοι χτύπησαν ακόμη και ιδιωτικό μαιευτήριο κοντά στο Κίεβο, όπως μεταφέρει το CNN. Ο διευθυντής της κλινικής «Adonis», Βιτάλι Γίριν, μετέφερε την πληροφορία μέσω facebook, αναρτώντας και φωτογραφίες από τις καταστροφές. «Ένας πύραυλος χτύπησε τη μαιευτική κλινική. Έγιναν πολλές ζημιές, αλλά το κτίριο στέκεται. Όλοι έχουν απομακρυνθεί», έγραψε ο Γιρίν στη σελίδα του, κάνοντας ταυτόχρονα έκκληση να μην πάει κανείς στην κλινική. «Το πιο σημαντικό είναι να μην έρθετε τώρα για να πάρετε κανέναν από εδώ. Όλοι είναι σε ασφαλές μέρος».

Το πρακτορείο ειδήσεων UNIAN ανέφερε δυνατή έκρηξη επίσης στην πόλη Μπίλα Τσέρκβα, στην περιφέρεια του Κιέβου, όπου χτυπήθηκε μια αποθήκη καυσίμων, μετέδωσε .

Την ίδια ώρα, οι Ρώσοι έχουν εξαπολύσει λυσσαλέα επίθεση και στην πόλη Ζίτομιρ, στη βορειοδυτική Ουκρανία. Οπως μεταδίδει ο Guardian και η ουκρανική κρατική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης, κατοικίες στο Ζίτομιρ χτυπήθηκαν από Ρώσους και έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Η στρατιωτική βάση της 95ης Ταξιαρχίας στην περιοχή ήταν ο στόχος των Ρώσων, με τους διασώστες να προσπαθούν να σώσουν όσους περισσότερους μπορούν.

Με ανάρτησή του στο telegram, ο υφυπουργός Αντόν Γκεραστσένκο, έπειτα από επικοινωνία του με τον δήμαρχο του Ζίτομιρ, Σεργκέι Σουκχόμλιν, ανέφερε ότι οι Ρώσοι δεν χτύπησαν τη στρατιωτική βάση, αλλά σπίτια και ιδιωτικές περιουσίες, κάνοντας μάλιστα λόγο για τέσσερις νεκρούς μέχρι στιγμής, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Ο κ. Γκεραστσένκο ενημέρωσε ότι στο σημείο σπεύδουν δημοσιογράφοι των διεθνών δικτύων «για να καλύψουν τη ρωσική θηριωδία», αποκαλώντας τους Ρώσους «καθάρματα».

Από τη μεριά του, ο δήμαρχος του Ζίτομιρ είπε ότι βομβαρδίστηκε συγκρότημα κατοικιών, κοντά στο νοσοκομείο «Παβλουσένκο» της πόλης.

❗️The mayor of #Zhytomyr commented on the situation in the city

According to information, one of the bombs hit an apartment building that was located near the state hospital. pic.twitter.com/Uzr8otpuiq

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022