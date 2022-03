Μπάιντεν για Πούτιν: Δεν έχει ιδέα τι τον περιμένει

Με σκληρή γλώσσα εναντίον του Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε ο Τζο Μπάιντεν, στο διάγγελμά του στο αμερικανικό Κογκρέσο, κατά το οποίο αναφέρθηκε εκτενώς στην Ουκρανία. «Δεν έχει ιδέα τι τον περιμένει», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μπάιντεν αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο, τον οποίο χαρακτήρισε «δικτάτορα». Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν πρόκειται οι ΗΠΑ να αφήσουν την Ουκρανία να χάσει ούτε σπιθαμή από τα εδάφη της, ενώ ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την πρόσβαση των τουρκικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άρχισε την ομιλία του στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο για την «κατάσταση της ένωσης», καλώντας τα μέλη του Κογκρέσου να σηκωθούν όρθια για να δείξουν με αυτόν τον τρόπο ότι «οι ΗΠΑ βρίσκονται στο πλευρό του ουκρανικού λαού». Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους διαβεβαίωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι «πιο απομονωμένος παρά ποτέ». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ περιέγραψε λεπτομερώς τις οικονομικές κυρώσεις, όπως η απόφαση να αποκοπούν οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ρωσίας από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και να «πνιγεί» η πρόσβαση της Ρωσίας στην τεχνολογία που «θα υποβαθμίσει την οικονομική της δύναμη, αποδυναμώνοντας τον στρατό της» για τα επόμενα χρόνια.

Ακόμη, σημείωσε ότι το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης συστήνει ειδική επιχειρησιακή ομάδα για να καταδιώξει Ρώσους «ολιγάρχες» για τα εγκλήματά τους και ότι οι ΗΠΑ, από κοινού με τους συμμάχους τους στην Ευρώπη, θα «βρουν και θα κατασχέσουν τα γιοτ σας, τα πολυτελή διαμερίσματά σας, τα ιδιωτικά σας αεροσκάφη», όπως είπε απειλητικά απευθυνόμενος σε δεύτερο πρόσωπο σε κορυφαία στελέχη του ρωσικού επιχειρηματικού κόσμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι σκοπός της κυβέρνησής του είναι να στραγγαλίσει την πρόσβαση της Ρωσίας σε τεχνολογικά μέσα, να υπονομεύσει την οικονομική της ισχύ και να εξασθενίσει τον στρατό της τα επόμενα χρόνια. Ο κ. Πούτιν μπορεί να σημειώσει κέρδη στα πεδία των μαχών, αλλά θα το πληρώσει ακριβά, μακροπρόθεσμα, διεμήνυσε. Αναφερόμενος σε αυτή που περιγράφει ως μάχη «των δημοκρατιών» εναντίον των «αυταρχικών καθεστώτων», είπε ότι «οι δημοκρατίες ήταν πιστές στο ραντεβού» αλλά ο αγώνας θα «πάρει χρόνο».

Περνώντας στο πεδίο της οικονομίας, ο κ. Μπάιντεν είπε ότι το να τεθεί υπό έλεγχο ο πληθωρισμός είναι η κορυφαία προτεραιότητά του, ενώ αναφερόμενος στην πανδημία, είπε πως θα στείλει σύντομα στο Κογκρέσο αίτημα για επιπρόσθετη χρηματοδότηση των αμερικανικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Folks, I’m delivering my first State of the Union address tonight. I’ll be discussing the progress we’ve made together over the last year and my vision to build a better America. I hope you’ll join me and tune in at 9 PM ET to watch. pic.twitter.com/whhXS2kdp6

