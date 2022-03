Τσέλσι πώληση: Ο Αμπράμοβιτς επιβεβαιώνει ότι πουλάει την ομάδα

Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς επιβεβαίωσε ότι πουλά την Τσέλσι έναντι 1,5 δισ. βρετανικών λιρών. Έτσι η πρωταθλήτρια Ευρώπης θα αλλάξει σύντομα χέρια. O Ρώσος επιχειρηματίας δήλωσε ότι αποφάσισε να πουλήσει την ποδοσφαιρική ομάδα της Τσέλσι και -όπως είπε- θα δωρίσει τα χρήματα από την πώληση για να βοηθήσει τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία. «Πάντα έπαιρνα αποφάσεις έχοντας κατά βάθος το συμφέρον του συλλόγου», ανέφερε σε δήλωσή του ο Αμπράμοβιτς και πρόσθεσε: «Στην τρέχουσα κατάσταση, λοιπόν, έλαβα την απόφαση να πουλήσω την Τσέλσι, καθώς πιστεύω ότι αυτό είναι προς το συμφέρον του συλλόγου, των φιλάθλων, των εργαζομένων, καθώς και των χορηγών και συνεργατών της ομάδας».

Roman Abramovich bought Chelsea 19 years ago. He's won 21 trophies in that time. Every single major trophy. 🏆🏆🏆🏆🏆 Premier League

🏆🏆🏆🏆🏆 FA Cup

🏆🏆🏆 League Cup

🏆🏆 Europa League

🏆🏆 Champions League

🏆 Super Cup

🏆 Club World Cup

🏆🏆 Community Shield Thank you 💙 pic.twitter.com/79pAZyzMVV — CfcSheikh (@CfcSheikh) March 2, 2022

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, ο Ρώσος κροίσος θέλει να εισπράξει 2,5 δισ. δολάρια από την πώληση της Τσέλσι. Ο Αμπράμοβιτς είπε ότι δεν θα ζητούσε να του επιστραφούν τα δάνεια που έχει δώσει στον σύλλογο και ότι η πώληση δεν θα πραγματοποιηθεί σύντομα. Πρόσθεσε ακόμη πως είχε πει στους βοηθούς του να ιδρύσουν ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, το οποίο θα λάμβανε όλα τα καθαρά έσοδα από την πώληση.

«Το ίδρυμα θα είναι προς όφελος όλων των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία», επισήμανε ο Αμπράμοβιτς στη δήλωσή του. «Αυτό περιλαμβάνει την παροχή κρίσιμων κεφαλαίων για τις επείγουσες και άμεσες ανάγκες των θυμάτων, καθώς και την υποστήριξη του μακροπρόθεσμου έργου της ανάκαμψης», όπως συμπλήρωσε.

Ποιος είναι ο Ελβετός μεγιστάνας που σκέφτεται να αποκτήσει την Τσέλσι από τον Αμπράμοβιτς

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως ο Ρώσος μεγιστάνας βγάζει στο σφυρί τον σύλλογο του δυτικού Λονδίνου, τον οποίο -ως διοικητικός ηγέτης- κατάφερε να βάλει στην «αφρόκρεμα» του ευρωπαϊκού και του διεθνούς ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με το BBC, η Τσέλσι πρόκειται να αλλάξει χέρια. Ο Ελβετός μεγιστάνας Χάνσγιοργκ Βις σκέφτεται να αγοράσει την Τσέλσι από τον Αμπράμοβιτς, όπως ο ίδιος δήλωσε στην ελβετική εφημερίδα «Blick».

«Ο Αμπράμοβιτς προσπαθεί αυτήν την στιγμή να πουλήσει όλες τις βίλες του στην Αγγλία. Θέλει επίσης να απαλλαγεί από την Τσέλσι, άμεσα. Εγώ, μαζί με άλλα τρία άτομα, έλαβα μια πρόταση την Τρίτη να αγοράσω την Τσέλσι από τον Αμπράμοβιτς», δήλωσε ο Βις στη συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη (2/3). Ο ίδιος είπε ότι θα έπρεπε να περιμένει τέσσερις ή πέντε ημέρες για να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.

«Ο Αμπράμοβιτς ζητά πάρα πολλά αυτήν τη στιγμή. Η Τσέλσι του χρωστάει 2 δισεκατομμύρια λίρες. Αλλά, η Τσέλσι δεν έχει χρήματα. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτοί που θα αγοράσουν την Τσέλσι πρέπει να αποζημιώσουν τον Αμπράμοβιτς», τόνισε ο Ελβετός.

Ο Βις επισήμανε επίσης ότι η ακριβής τιμή πώλησης ήταν ακόμα ασαφής: «Μπορώ κάλλιστα να φανταστώ ότι θα ενταχθώ στην Τσέλσι με συνεργάτες. Αλλά πρώτα πρέπει να ελέγξω προσεκτικά τους γενικούς όρους. Αυτό που μπορώ ήδη να πω, ωστόσο, είναι ότι σίγουρα δεν θα κάνω κάτι τέτοιο μόνος μου. Εάν αγοράσω την Τσέλσι, θα είναι με μια κοινοπραξία έξι ή επτά επενδυτών».