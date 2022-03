Ζελένσκι Ευρωκοινοβούλιο: «Χωρίς την ΕΕ η Ουκρανία θα είναι μοναχική»

Ομιλία στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία σε απευθείας μετάδοση παραχώρησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Για κάποιους σήμερα δεν είναι καλή μέρα. Για κάποιους σήμερα είναι η τελευταία τους ημέρα. Ολες οι πόλεις μας δέχονται επίθεση, χωρίς την ΕΕ η Ουκρανία θα είναι μόνη της. Είναι μια τραγωδία αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας. Εδώ ζούμε με την πραγματικότητα, με τη ζωή και το θάνατο. Σήμερα χάνονται ζωές για τις αξίες και την ελευθερία. Οι καλύτεροί μας άνθρωποι φεύγουν. Θα νικήσουμε. Χαίρομαι που εκφράστηκε αυτή η ευρωπαϊκή επιλογή της Ουκρανίας», τόνισε αρχικά στην ομιλία του ο Ουκρανός πρόεδρος.

🔴 #BREAKING President of Ukraine Zelenskiy, who was connected to the European Parliament, was applauded by the members of the parliament after his words "We chose Europe, but now you must choose Ukraine". #Russia #Ukraine pic.twitter.com/G3Jej92ifP

«Θα ήθελα να ακούσω και από εσάς ότι αυτή η επιλογή που κάναμε ως Ουκρανοί προς την Ευρώπη είναι καλοδεχούμενη. Σήμερα το πρωί δύο πύραυλοι κρουζ χτύπησαν το κέντρο του Χάρκοβου, την πλατεία Ελευθερίας με αποτέλεσμα να υπάρξουν δεκάδες νεκροί. Είναι η πόλη με τα περισσότερα πανεπιστήμια στη χώρα μας γεμάτη νέους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και πολλούς Ρώσους. Μαχόμαστε για την Ελευθερία μας. Κανείς δεν θα μας λυγήσει», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Θέλουμε τα παιδιά μας να ζήσουν. Μόλις χθες 16 παιδιά έχασαν την ζωή τους και ο Πούτιν για ακόμη μια φορά θα μας μιλήσει για επιχείρηση που χτυπά στρατιωτικές υποδομές. Ο λαός μας έχει υψηλό ηθικό. Δίνουμε μάχη για την επιβίωση και τα δικαιώματά μας. Θέλουμε να είμαστε ισότιμα μέλη της Ευρώπης. Πιστεύω ότι σήμερα δείχνουμε σε όλους το τι είμαστε. Ότι μαζί θα είμαστε πολύ πιο ισχυροί. Nα ζήσει η Ουκρανία. Τιμή και δόξα».

An unbelievable speech by @ZelenskyyUa at @Europarl_EN “I don’t read from paper, the paper phase is over, we’re dealing with lives. Without you Ukraine will be alone. We’ve proven our strength; we’re the same as you. Prove that you’ll not let us go. Then life will win over death” pic.twitter.com/UjdjIsPHm2

— Riho Terras (@RihoTerras) March 1, 2022