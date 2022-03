Ρώσοι αιχμάλωτοι – Ουκρανία: «Τηλεφώνησε στους γονείς σου να τους πεις…»

Η απάντηση των Ουκρανών στη ρωσική προπαγάνδα φέρεται να καταγράφεται σε βίντεο από ουκρανικά ΜΜΕ. Προηγουμένως, είχαν κυκλοφορήσει αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι οικογένειες πολλών Ρώσων στρατιωτών που έχουν φύγει για τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν γνωρίζουν πού βρίσκονται τα παιδιά τους, και πιστεύουν πως έχουν πάει για στρατιωτική εκπαίδευση. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε σε ουκρανικά ΜΜΕ, φέρεται να απεικονίζονται Ρώσοι αιχμάλωτοι εν μέσω της εισβολής στην Ουκρανία. Για όσα κυκλοφορούν βέβαια, όλοι οφείλουν να είναι επιφυλακτικοί.

Σύμφωνα με αυτό, φαίνεται πως οι Ουκρανοί βάζουν τους αιχμάλωτους Ρώσους στρατιώτες να παίρνουν τηλέφωνο τους γονείς τους αρχικά για να τους πουν ότι είναι καλά. Ακολούθως τους ζητούν να τους ανακοινώσουν πως δεν έχουν πάει για εκπαίδευση, αλλά ότι είναι στον πόλεμο. Επίσης, τους βάζουν να καλούν τους γονείς τους να διαδίδουν την πληροφορία αυτή και να ενημερώνουν άλλες οικογένειες για να μη στέλνουν τα παιδιά τους στον πόλεμο. Σύμφωνα με αναφορές από τα ουκρανικά ΜΜΕ, στα βίντεο αυτά απεικονίζονται νέοι, περίπου 18-20 ετών, Ρώσοι στρατιώτες στην περιοχή Prilyki της Ουκρανίας.

Διάφορες είναι οι ιστορίες πολέμου που προκύπτουν όσο μαίνονται οι μάχες μεταξύ των Ρώσων εισβολέων και των Ουκρανών υπερασπιστών της πατρίδας τους.

Στην εποχή των κινητών τηλεφώνων, πολλές από αυτές καταγράφονται σε βίντεο και γίνονται γνωστές μέσω της δύναμης των social media σε όλον τον πλανήτη.

Σε ένα τέτοιο βίντεo, που κυκλοφορεί από το πρωί της Κυριακής στο twitter, Ουκρανοί στρατιώτες φαίνονται να προσφέρουν τσιγάρο σε έναν Ρώσο στρατιώτη που έχουν πιάσει αιχμάλωτο.

Η εικόνα αυτή έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι αυτοί οι δύο άλλοτε αδελφικοί λαοί επί της ουσίας δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν.

Ο πόλεμος, εξάλλου, δεν είναι δική τους επιλογή…

Ukrainian soldier gives a cigarette to the Russian officer they captured. #ukraine #Kiev #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/GGQfgydfhm

— WORLD WAR 3 – RUSSIA VS UKRAINE #2022 (@ww3updatez) February 27, 2022