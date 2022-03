Λαβρόφ μποϊκοτάζ: Διπλωμάτες αποχώρησαν από την αίθουσα μόλις εμφανίστηκε

Πολλές αντιπροσωπείες, ανάμεσά τους δυτικών χωρών, αποχώρησαν σήμερα από την αίθουσα όπου πραγματοποιείται η συνεδρίαση της Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό την ώρα της παρέμβασης του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Ουκρανία. Οι διπλωμάτες αποχώρησαν από την αίθουσα κατά την έναρξη της βιντεοσκοπημένης ομιλίας του Λαβρόφ. O Λαβρόφ αρχικά σκόπευε να μεταβεί στη Γενεύη για τη Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό, όμως χθες Δευτέρα ακύρωσε το ταξίδι αυτό λόγω των “αντιρωσικών κυρώσεων”, όπως τις χαρακτήρισε, που δεν του επιτρέπουν να πετάξει στον εναέριο χώρο της ΕΕ.

Μετά το μποϊκοτάζ της ομιλίας του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στη Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό, οι διπλωμάτες αποχώρησαν και από την ομιλία του στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων του ΟΗΕ.

At the 49th conference of The UN Human Rights Council in Geneva Tuesday, most diplomats walked out of the meeting as Russian Foreign Minister Lavrov started to make a speech via video link. This is a rare scene in the Council's history.

Μόνο μερικές αντιπροσωπείες έμειναν στην αίθουσα, ανάμεσά τους αυτές της Υεμένης, της Αλγερίας, της Βενεζουέλας, της Συρίας και της Τυνησίας. Έξω από την αίθουσα οι παριστάμενοι χειροκρότησαν τις αντιπροσωπείες που αποχώρησαν. Είναι “σημαντικό να κάνουμε μια κίνηση αλληλεγγύης προς τους Ουκρανούς μας φίλους”, δήλωσε ο Γιαν Χουάνγκ ο Γάλλος πρεσβευτής στη Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό. Κάποια μέλη των αντιπροσωπειών κρατούσαν και την ουκρανική σημαία.

As a sign of solidarity EU Ambassadors & others decided to leave w Ukraine the room when FM Lavrov addressed @UN_HRC & Conference on Disarmament. We cannot be expected to sit by while Russia is actively spreading disinformation & falsehoods regarding its aggression against 🇺🇦

