Το μεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο: Καταστράφηκε στην Ουκρανία το AN-225 Mriya

Το μεγαλύτερο αεροπλάνο του κόσμου, AN-225 Mriya («Όνειρο» στα ουκρανικά) καταστράφηκε από τους Ρώσους, ανέφεραν επίσημες πηγές στην Ουκρανία. Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ντμιτρό Κουλέμπα, είπε ότι «αυτό ήταν το μεγαλύτερο αεροπλάνο του κόσμου, το AN-225 Mriya. Η Ρωσία μπορεί να κατέστρεψε το Mriya μας. Μα δεν θα καταφέρουν ποτέ να καταστρέψουν το όνειρό μας για μια ισχυρή, ελεύθερη και δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα. Θα επικρατήσουμε!».

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας αναφέρεται πως «σύμβολο ελπίδας στις σκοτεινότερες ώρες της Covid… το Mriya, το μεγαλύτερο αεροπλάνο του κόσμου, μετέφερε τεράστιες ποσότητες εμβολίων και προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού ανά τον κόσμο. Έχει καταστραφεί πλέον από Ρώσους εισβολείς στον πόλεμό τους κατά της Ουκρανίας και του ευρύτερου κόσμου».

A symbol of hope in the darkest hours of COVID, 🇺🇦's Mriya (Dream), the world's largest plane, carried vast quantities of life-saving vaccine and PPE around the globe. It is now destroyed by Russian invaders in its war against Ukraine and the wider world

Σε άλλη ανάρτηση, αναφέρεται πως «θα ξαναφτιάξουμε το αεροπλάνο. Θα εκπληρώσουμε το όνειρο μιας ισχυρής, ελεύθερης και δημοκρατικής Ουκρανίας». To γιγαντιαίο αεροπλάνο είχε σχεδιαστεί ειδικά για τη μεταφορά του σοβιετικού διαστημικού λεωφορείου Buran στη «ράχη» του. Έκανε την παρθενική του πτήση το 1988 και τέθηκε σε υπηρεσία το 1989. Το θηριώδες αεροπλάνο, με άνοιγμα φτερών 84 μέτρα, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα αεροσκάφη της ιστορίας, ικανό να μεταφέρει φορτίο 390 τόνων. Κατασκευάστηκε μόνο ένα.

Mriya – You will always be remembered! We pay tribute to the world’s largest transporter!

Ukraine’s Minister of Foreign Affairs confirming the news the world’s largest cargo aircraft, the Antonov #AN225, has been destroyed at Hostomel Airport outside Kyiv.

Video by @flyrosta

