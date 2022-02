Αγρότης κλέβει τανκ στην Ουκρανία: Βίντεο μεταξύ προπαγάνδας και χιούμορ

Είναι μέχρι στιγμής αδύνατο να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του χρήστη που έκανε την αρχική ανάρτηση και ακόμα πιο δύσκολο να διασταυρωθεί ως γεγονός…

Ωστόσο, αυτό το βίντεο δύσκολα το προσπερνάς.

Διακρίνεται ένα τρακτέρ που σέρνει ένα ολόκληρο τανκ, ενώ ένας πεζός τρέχει για να προλάβει τον Ουκρανό αγρότη που παίρνει το τανκ προς άγνωστη κατεύθυνση.

If confirmed, this could be the funniest part of Russia's war with Ukraine. Today, a Ukrainian farmer stole a Russian military track using his farm tractor.

Kyiv #UkraineRussiaWar Poland pic.twitter.com/yYe4ia6S2w

— The Digital Warrior (@davimasinde) February 28, 2022