Πυρηνικά Ρωσία – Ουκρανία: Ανεξέλεγκτος ο Πούτιν

O Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε να τεθούν σε κατάσταση συναγερμού οι πυρηνικές αποτρεπτικές δυνάμεις της Ρωσίας μετά από επιθετικά σχόλια κρατών μελών του ΝΑΤΟ, μεταδίδει το Reuters. Σε συνάντησή του με τον Ρώσο υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου και τον Γενικό Επιτελάρχη Βαλερι Γκερασίμοφ, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι η Δύση όχι μόνον προβαίνει σε μη φιλικές κινήσεις στον τομέα της οικονομίας, αλλά ηγέτες κρατών μελών του ΝΑΤΟ προβαίνουν σε επιθετικές δηλώσεις κατά της Ρωσίας.

«Ανώτεροι αξιωματούχοι των κορυφαίων χωρών του ΝΑΤΟ επιτρέπουν επίσης επιθετικές δηλώσεις εναντίον της χώρας μας, επομένως διατάσσω τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου [των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων] να μεταφέρουν τις δυνάμεις αποτροπής του ρωσικού στρατού σε ειδική κατάσταση μαχητικού καθήκοντος», είπε ο Πούτιν στη δήλωση, την οποία μεταδίδει το ρωσικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Putin: "Western countries aren't only taking unfriendly economic actions against our country, but leaders of major Nato countries are making aggressive statements about our country. So I order to move Russia's deterrence forces to a special regime of duty." pic.twitter.com/AC1yHncqZc

— max seddon (@maxseddon) February 27, 2022