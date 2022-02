Ουκρανία πόλεμος: Μπαράζ βομβαρδισμών στο Κίεβο – Οι Ρώσοι μπήκαν στο Χάρκοβο

Ανελέητο μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων έχει εξαπολύσει η Ρωσία στην Ουκρανία τέταρτη μέρα της εισβολής, με αεροπορικές επιθέσεις και εκρήξεις τις πρώτες πρωινές ώρες και το Κίεβο να νιώθει την οργή του Πούτιν. Τις πρωινές ώρες, ρωσικές δυνάμεις μπήκαν στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Σειρήνες ουρλιάζουν αυτή τη στιγμή στο Κίεβο, με τις Αρχές να καλούν τον κόσμο να μην εγκαταλείψει τα καταφύγια. Λίγες ώρες νωρίτερα ο ουρανός πάνω από την πρωτεύουσα βάφτηκε πορτοκαλί καθώς ισχυρές εκρήξεις από ρωσικούς πυραύλους δονούσαν την ατμόσφαιρα στα νοτιοδυτικά κοντά στο δεύτερο αεροδρόμιο του Κιέβου, το Boryspil, σύμφωνα με το CNN.

https://twitter.com/ohvictorygarden/status/1497739038245236744

Πύραυλοι έπληξαν ένα χώρο διαχείρισης πυρηνικών αποβλήτων στα περίχωρα της πόλης εντείνοντας τους φόβους πιθανής έκθεσης των κατοίκων σε επικίνδυνα ραδιενεργά υλικά, μετέδωσε το BNO. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την Kyiv Independent οι Ρώσοι ανατίναξαν δεξαμενές πετρελαίου στο Βασίλκιβ περίπου 25 χλμ. δυτικά του Κιέβου, με τις Αρχές να προειδοποιούν τους κατοίκους της πρωτεύουσας για έκλυση καπνών και τοξικών αερίου και να κλείσουν τα παράθυρα των σπιτιών τους και να καλυφθούν.

Η δήμαρχος του Βασίλκιφ, Νατάλια Μπαλασύνοβιτς είπε ότι η πόλη δέχθηκ σφοδρό σφυροκόπημα, αλλά ορκίστηκε ότι δεν θα νικήσουν οι Ρώσοι: «Ο εχθρός θέλει να καταστρέψει τα πάντα γύρω, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Κρατήστε!» Ένα πύρινο μανιτάρι με καπνούς και φλόγες εθεάθη και πάνω από το Χάρκοβο στη βορειοανατολική Ουκρανία καθώς ανατινάχθηκε αγωγός αερίου. Οι σειρήνες ήχησαν ανατριχιαστικά για αεροπορικές επιθέσεις με τους κατοίκους να σπεύδουν να καλυφθούν στο μετρό και υπόγεια μέσα στο σκοτάδι. Οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να μην ανάψουν τα φώτα στα σπίτια τους και να απομακρυνθούν από τα παράθυρα για να προστατευθούν από τα θραύσματα των τζαμιών.

Σύμφωνα με Ουκρανικά μέσα, στο Χάρκοβο έχουν μπει ήδη ελαφρά οχήματα του ρωσικού στρατού και διεξάγονται μάχες. Ο επικεφαλής της περιφέρειας της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, Όλεγκ Σινεγκούμποφ, είπε ότι ρωσικά ελαφρά στρατιωτικά οχήματα «μπήκαν στην πόλη». Ο ίδιος κάλεσε τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους λέγοντας ότι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται ότι βρίσκονται στο κέντρο της πόλης στη βορειοανατολική Ουκρανία. «Μην φεύγετε από τα καταφύγια. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εξουδετερώνουν τον εχθρό. Οι πολίτες καλούνται να μην βγαίνουν στους δρόμους», είπε. Οι Ρώσοι συναντούν σφοδρή αντίσταση, ενώ βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ρωσικές μονάδες στην πόλη καθώς και τουλάχιστον δύο φλεγόμενα ρωσικά οχήματα Τiger.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις της έχουν κυκλώσει «πλήρως» και πολιορκούν τη Χερσώνα στη νότια Ουκρανία και το Μπερντιάνσκ στη νοτιοανατολική.«Το τελευταίο 24ωρο οι πόλεις Χερσώνα και Μπερντιάνσκ έχουν αποκλειστεί πλήρως από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠ ΑΜ, Ιγκόρ Κονασένκοφ σύμφωνα με ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Ουκρανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι η μια πόλη στη νότια Ουκρανία έπεσε στα χέρια των Ρώσων. Πρόκειται για τη Nova Kakhovka, μια μικρή πόλη με στρατηγική θέση στον ποταμό Δνείπερο, που συνδέει τη χερσόνησο της Κριμαίας με δίκτυα νερού. Ο δήμαρχος Βολόντιμιρ Κοβαλένκο φέρεται να είπε ότι Ρώσοι στρατιώτες κατέλαβαν την εκτελεστική επιτροπή της πόλης και κατέβασαν όλες τις ουκρανικές σημαίες από τα δημόσια κτίρια.

It's incredible seeing this strength in the people of Ukraine. A woman and her daughter stand in front of their burning home, hit by the Russian troops. They sarcastically say, “Thank you, Putin! This is what we always wanted! Now it will be warm during the winter!” pic.twitter.com/lvBQucAP7u

— Franak Viačorka (@franakviacorka) February 26, 2022