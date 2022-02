Λευκορωσία – διαπραγματεύσεις: Συμφώνησαν σε διάλογο Ρωσία – Ουκρανία

Παράθυρο ελπίδας ανοίγει η είδηση, που μένει να επιβεβαιωθεί και από το Κίεβο, ότι η Ουκρανία συμφώνησε να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τη Ρωσία στην περιοχή Γκομέλ της Λευκορωσίας, λίγο μετά την εκπνοή του τελεσιγράφου που είχε δώσει η Μόσχα στο Κίεβο. Μια ρωσική αντιπροσωπεία μεταβαίνει στο Γκόμελ, δήλωσε ο βοηθός του προέδρου Βλαντιμίρ Μεντίνσκι. Η Ρωσία είχε δώσει διορία στις 14:00 (ώρα Ελλάδα). Η είδηση προκάλεσε έκπληξη, αφού νωρίτερα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να είπε στον Ισραηλινό ομόλογό του: «Έχασε την ευκαιρία που είχε η Ουκρανία» αναφερόμενος στην προθεσμία που είχε δώσει στον Ζελένσκι για διαπραγματεύσεις στη Λευκορωσία. Σημειώνεται ότι την Ιερουσαλήμ είχε προτείνει -μεταξύ άλλων – ως τόπο διαπραγματεύσεων ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι. Μια λεπτομέρεια που ίσως δίνει ένα παράθυρο για συνομιλίες.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος, δήλωσε ότι οι συνομιλίες στο Μινσκ «θα μπορούσαν να ήταν δυνατές» εάν η Ρωσία δεν είχε επιτεθεί στην Ουκρανία από το έδαφος της Λευκορωσίας. Ο ίδιος τόνισε ότι η Ουκρανία παραμένει ανοιχτή σε συνομιλίες σε άλλες χώρες που δεν δείχνουν επιθετικότητα προς τη χώρα του. «Φυσικά και θέλουμε ειρήνη, θέλουμε να συναντηθούμε, θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος. Βαρσοβία, Μπρατισλάβα, Βουδαπέστη, Κωνσταντινούπολη, Μπακού – τα προτείναμε στους Ρώσους.

Οποιαδήποτε άλλη πόλη θα μας ταίριαζε επίσης – σε μια χώρα, από την επικράτεια της οποίας δεν εκτοξεύονται πύραυλοι εναντίον μας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι διαπραγματεύσεις μπορούν να είναι ειλικρινείς και να τερματίσουν πραγματικά τον πόλεμο», τόνισε. Από την πλευρά του ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας, Μιχαήλ Ποντολιά, είπε ότι η ρωσική αντιπροσωπεία μετέβη στο Γκομέλ γνωρίζοντας ότι είναι άσκοπο. Κι επανέλαβε ότι η θέση του Ζελένσκι παραμένει η ίδια: μόνον πραγματικές συνομιλίες, χωρίς τελεσίγραφα.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Ναφτάλι Μπένετ με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλάντιμιρ Πούτιν. Οι δυο άντρες συζήτησαν για την κατάσταση μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας. Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για την εξέλιξη της επιχείρησης στο Ντονμπάς. Σε ανακοίνωση του Κρεμλίνου όπως λέει το RT αναφέρετε ότι: «Ο Ναφτάλι Μπένετ πρόσφερε τη μεσολάβηση του Ισραήλ για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες».

❗️Israeli PM offers to mediate Russia-Ukraine talks in call to Putin — Moscow

Prime Minister Naftali Bennett spoke with Russian President Vladimir Putin this afternoon (Sunday). The two discussed the situation between Russia and Ukraine.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) February 27, 2022