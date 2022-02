Εισβολή Ουκρανία: Το tweet του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον ουκρανικό λαό, μετά την εισβολή της Ρωσίας. Ο αθλητικός κόσμος στρέφεται κατά της Ρωσίας για την έναρξη του πολέμου κόντρα στην Ουκρανία, με μεγάλους αθλητικούς φορείς να της γυρνούν την πλάτη, ομάδες να ανακοινώνουν πως δεν θέλουν να αγωνιστούν με την εθνική της ομάδας, και γενικώς να την απομονώνουν. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ολυμπιακός με ανακοίνωσή του έστειλε μήνυμα στήριξης στον ουκρανικό λαό, ο οποίος δίνει τη δική του μάχη μετά την απόφαση του Πούτιν να εισβάλλει στη χώρα.

«Σε αυτές τις τραγικές στιγμές, οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τον λαό της Ουκρανίας. Ελπίζουμε ότι αυτός ο φρικτός πόλεμος θα σταματήσει και θα επικρατήσει η ειρήνη»

In these tragic moments, our thoughts and prayers are with the people of Ukraine. We hope that this horrific war will stop and peace will prevail. #Ukraine #StopTheWar pic.twitter.com/gRdMkZZz0n

