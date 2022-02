Τσετσένοι στρατιώτες – Ουκρανία: Μάχονται στο πλευρό της Ρωσίας

Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο ηγέτης της Τσετσενίας και σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα πως Τσετσένοι μαχητές έχουν αναπτυχθεί στην Ουκρανία, ενώ προέτρεψε τους Ουκρανούς να ανατρέψουν την κυβέρνησή τους. Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, ο Καντίροφ καυχήθηκε ότι οι τσετσενικές μονάδες δεν έχουν μέχρι στιγμής υποστεί απώλειες και ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα μπορούσαν εύκολα να καταλάβουν μεγάλες ουκρανικές πόλεις, μεταξύ αυτών την πρωτεύουσα Κίεβο, όμως αποστολή τους είναι να αποφύγουν τις απώλειες ζωών.

Μπορεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν να δηλώνει, σε συνομιλίες του με ξένους ηγέτες, πως είναι έτοιμος να συζητήσει με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία και το Κρεμλίνο να συμπληρώνει πως μπορεί, όποτε οι συνθήκες το επιτρέψουν, να στείλει αντιπροσωπεία για τη διαπραγμάτευση που θα οδηγήσει σε εκεχειρία, ωστόσο πληροφορίες από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, που επικαλείται η Daily Mail και ενισχύουν εικόνες από την Τσετσενία, «μαρτυρούν» πως ο Ρώσος πρόεδρος έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του.

Τι αναφέρουν πληροφορίες από τις ΗΠΑ

Συγκεκριμένα, την ώρα που ο ρωσικός στρατός πλησιάζει στην «καρδιά» του Κιέβου, πληροφορίες από τις ΗΠΑ αναφέρουν πως το σχέδιο που έχει καταστρώσει ο «τσάρος» θέλει τις δυνάμεις του να προχωρούν στην κατάληψη ενός αεροδρομίου της ουκρανικής πρωτεύουσας, το οποίο στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί για να «υποδεχτεί» μια πολύ μεγαλύτερη δύναμη, έως και 10.000 αλεξιπτωτιστών.

Η δουλειά των αλεξιπτωτιστών θα είναι μόλις εισέλθουν στην πόλη, να βρουν τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τους υπουργούς του και τους βουλευτές και να τους «αναγκάσουν» με τον τρόπο τους, να υπογράψουν μια «ειρηνευτική» συμφωνία, που θα παραδώσει τον έλεγχο της χώρας στη Ρωσία ή σε ένα καθεστώς που θα υποστηρίζεται από τη Μόσχα. Έτσι, θα τερματιστεί ο πόλεμος, χωρίς οι χερσαίες δυνάμεις του Πούτιν να «υποχρεωθούν» να σπαταλήσουν χρόνο για να ολοκληρώσουν το δύσκολο και αιματηρό έργο της κατάληψης ολόκληρης της χώρας.

#Grozny is preparing to transport Kadyrov's thugs to Ukraine However, real Chechens are expressing their support for #Ukraine. pic.twitter.com/umdYQqVh4X — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022

Χιλιάδες Τσετσένοι στρατιωτικοί είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο του Γκρόζνι

Μάλιστα, πηγές από τη Μόσχα αναφέρουν πως ο καθένας από αυτούς τους στρατιώτες – αλεξιπτωτιστές, έχει λάβει έναν ειδικό «οδηγό» με πληροφορίες και φωτογραφίες των Ουκρανών αξιωματούχων που βρίσκονται στο στόχαστρο. Άλλες πληροφορίες λένε πως η ειδική ομάδα δράσης από την Τσετσενία βρίσκεται ήδη στο ουκρανικό δάσος και φέρεται ότι δόθηκε «εντολή να σκοτώσουν» εάν δεν καταφέρουν να θέσουν υπό κράτηση τους καταζητούμενους. Μάλιστα, έχουν κυκλοφορήσει και σχετικές φωτογραφίες, που παρουσιάζουν ομάδα στρατιωτών σε δάσος της Ουκρανίας.

Τις πληροφορίες που διέρρευσαν οι Αμερικανοί, ενίσχυσαν εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο από το Γκρόζνι της Τσετσενίας. Σε αυτές διακρίνονται χιλιάδες στρατιώτες, μέλη της Εθνοφρουράς, να είναι συγκεντρωμένοι στην κεντρική πλατεία της τσετσενικής πρωτεέουσας, έτοιμοι «να αναχωρήσουν για την Ουκρανία, ώστε να λάβουν μέρος σε μια ειδική επιχείρηση».

«Χωρίς τη Ρωσία δεν μπορεί να υπάρξει οικονομία»

Μάλιστα, ο πρόεδρος της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροβ στέλνει «απειλητικό» μήνυμα στους Ουκρανούς, λέγοντας: «Θα ήθελα να συμβουλεύσω τον σημερινό πρόεδρο Ζελένσκι, προτού γίνει πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας, να τηλεφωνήσει στον γενικό διοικητή μας, τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς και να ζητήσει συγγνώμη».

Παράλληλα, χαρακτήρισε τις κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Ρωσία «μύθους του Μπάιντεν» και πρόσθεσε ότι «αισθάνεται άνετα να ζει υπό τις κυρώσεις». Κατά τη γνώμη του, σε ένα μήνα θα πρέπει να αρθούν οι κυρώσεις, αφού «χωρίς τη Ρωσία δεν μπορεί να υπάρξει οικονομία, ιδιαίτερα στην Ευρώπη».