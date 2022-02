Ουκρανή βουλευτής – καλάσνικοφ: Σοκάρει η Κίρα Ρούντικ, η φωτογραφία με το όπλο

Νέα ανάρτηση έκανε λίγο νωρίτερα η βουλευτής Κίρα Ρούντικ και αρχηγός του φιλοευρωπαϊκού κόμματος «Golos Zmin» που εμφανίζεται έτοιμη να πολεμήσει ενάντια στα ρωσικά στρατεύματα και καλεί μέσα από τα social media να κάνουν το ίδιο και οι υπόλοιπες γυναίκες και να υπερασπιστούν την πατρίδα τους.

Χθες εμφανίστηκε κρατώντας ένα καλάσνικοφ και σήμερα σε μήνυμά της σημειώνει: «Σχεδίαζα να φυτέψω τουλίπες στην αυλή μου σήμερα. Αντί αυτού μαθαίνω να πυροβολώ και ετοιμάζομαι για την επόμενη νύχτα των επιθέσεων στο Κίεβο. Δεν πάμε πουθενά. Αυτή είναι η πόλη μας, η γη μας, το χώμα μας. Θα παλέψουμε για αυτό. Ώστε την επόμενη εβδομάδα να μπορώ να φυτέψω τα λουλούδια μου. Εδώ».

I planned to plant tulips and daffodils on my backyard today. Instead, I learn to fire arms and get ready for the next night of attacks on #Kyiv. We are not going anywhere.

This is our #city, our #land, our soil. We will fight for it. So next week I can plant my flowers. Here. pic.twitter.com/TCMGogKVt5

— Kira Rudik (@kiraincongress) February 26, 2022